Проект резолюции с предложениями России по расследованию химатак в Сирии был «дымовой завесой».

Такое мнение высказал на Совбезе постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр. По его мнению, документ не соответствовал имеющимся вызовам. При этом Франция не оспаривает важность независимого расследования ОЗХО событий в сирийской Думе". А Великобританию не устроило, что компромиссный проект резолюции не нацелен на установление виновных в атаке на Думу. Об этом заявила постпред Великобритании при

всемирной организации Карен Пирс.