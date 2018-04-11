Аман Тулеев во главе кемеровского парламента фактически не будет принимать участия в управлении регионом
. Об этом РБК сообщил собеседник в Кремле. По его словам, сама должность председателя областного совета народных депутатов для Тулеева — «почетная ссылка». В администрации президента отметили, что «Тулееву это хорошо известно».
Комментарии5
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ze_danil 11 апреля 2018 | 02:14
хороший парламент, декоративный
только вот пожары нифига не декоративные...
tks 11 апреля 2018 | 02:21
И зачем же тогда нужно было трудоустраивать это жирное позорное салообразное существо?
eniro 11 апреля 2018 | 02:52
tks:" Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. "(С)
salut__521 11 апреля 2018 | 02:31
Фактически - не будет, практически - станет. Это азы фашистской вертикали и без того задрипанной.
jetsam 11 апреля 2018 | 02:59
может заменить почетную ссылку
супер почетной высылкой?