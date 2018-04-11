На рассмотрение Конгресса внесен законопроект о санкциях против ответственных за отравление Скрипалей.
В частности, предполагается запрет на транзакции с новым суверенным долгом России. Законопроект внесли конгрессмены — демократ Хоакин Кастро и республиканец Майкл Тернер. Документ называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России».
Комментарии2
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fresh_breeze 11 апреля 2018 | 02:26
Почему только Скрипалей? Формулировка должна звучать так: "Законопроект о санкциях против ответственных за отравление Скрипалей, их кошек и морских свинок".
chernyij 11 апреля 2018 | 03:02
fresh_breeze: думаете надо запретить пускать в Америку и собачек на самолёте?