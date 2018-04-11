Британские власти отказываются информировать Россию о ходе расследования отравления в Солсбери.
Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. В документе отмечается, что ни одна из циркулирующих в прессе версий до сих пор не признана официальной. Дипломаты указывают на недопустимость обвинений в адрес России при одновременном отказе информировать о ходе следствия.
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zemljanka 11 апреля 2018 | 02:49
Заслужили. Репутацию. Стремление к миру и дружбе. Уважение к человеческой жизни. Оно повсюду.