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02:07, 11 апреля 2018

Еще двое директоров «Русала» покинули свои посты из-за новых американских санкций.

В отставку подали директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф. Об этом сообщается в релизе компании, размещенном на Гонконгской бирже.

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komar 11 апреля 2018 | 02:28

Всем известно, кто первым бежит с тонущего корабля!

(комментарий скрыт)

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