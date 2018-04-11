Еще двое директоров «Русала» покинули свои посты из-за новых американских санкций.
В отставку подали директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф. Об этом сообщается в релизе компании, размещенном на Гонконгской бирже.
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komar 11 апреля 2018 | 02:28
Всем известно, кто первым бежит с тонущего корабля!