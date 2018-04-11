Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии будет оглашено в ближайшие дни.
Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам обмен технической и стратегической информацией с Великобританией и США еще продолжается.
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Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам обмен технической и стратегической информацией с Великобританией и США еще продолжается.
Комментарии2
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clingerwinger 11 апреля 2018 | 02:49
Кто же при подготовке удара предупреждает и заранее говорит о том, что вот, мол, решения принимаются, обмен информацией и бла бла бла?! Больше похоже на торги в покере, чем на подготовку удара. Покер да и только раньше были малые блайнды - "озабоченности, и глубокие и средние" теперь пошли большие блайнды - "подготовки к удару, думы о подготовке удара, думы о думах о подготовках к удару"
jetsam 11 апреля 2018 | 03:04
ну если франция тявкнула, значит ответ будет мощным.
французы риска не переносят.
если участвуют - дело верное.