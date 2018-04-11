Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии.
Как заявил постперд России при ООН Василий Небензя, мир может оказаться на пороге тяжелых и печальных событий. При этом Небензя выразил надежду, что миссия ОЗХО все-таки осуществит свою поездку эффективно и в ближайшее время.
Комментарии8
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salut__521 11 апреля 2018 | 02:26
А иначе что, Небензя? Договаривай! Неужто опять утрётесь своими тяжёлыми и печальными путриотическими соплями?.. Дык не в первый и не в последний раз...
sergirusso 11 апреля 2018 | 02:41
salut__521: Нефига! Мир содрогнется после варварской бомбардировки рашкинских ВВС! Города Воронежа...
fashist_putin 11 апреля 2018 | 03:09
Засуетились Путин с Ассадом
Как людей травить - Путин первый
Как отвечать - Путин ссыт
:)))
Цель Запада - торжество Справедливости !
Международные террористы Ассад и Путин ответят !
Мир сильнее опущенных диктаторов-убийц и людоедов!
готовься, паскуда Путин
zemljanka 11 апреля 2018 | 02:44
Небензя соучастник грядущих событий.
Людоед Трамп уже запускал полсотни томагавков. Пристреливался.
Сострадание людям земли. Пожиратели смерти захватили ключевые посты.
clingerwinger 11 апреля 2018 | 02:51
Интересно что будет делать Небензя, когда со стороны РФ в сторону ООН полетят ядерные ракеты? Он побежит в сторону РФ или там на месте прям в штаны накладывать начнёт?.
chernyij 11 апреля 2018 | 03:04
clingerwinger: Попьёт кофе из чемодана, оно успокаивает.
chernyij 11 апреля 2018 | 02:58
Ну, пожалуйста! Я больше так не буду... наверное.
us101 11 апреля 2018 | 03:02
"...миссия ОЗХО все-таки осуществит свою поездку..." - А какой смысл, если решение результатов этой комиссии всё равно будет зависить от вето России? Пустая трата времени, и ООН об этом уже открыто заявил.