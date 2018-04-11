Совбез ООН не  смог одобрить ни одной из трех резолюций по Сирии.

Первые два проекта касались механизма расследованию химатак в Сирии и были предложены Россией и США. Россия заблокировала американский проект, а российский не набрал необходимого числа голосов в свою поддержку. Третий проект, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совета безопасности ООН. Великобританию, в частности не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.