Совбез ООН не смог одобрить ни одной из трех резолюций по Сирии.
Первые два проекта касались механизма расследованию химатак в Сирии и были предложены Россией и США. Россия заблокировала американский проект, а российский не набрал необходимого числа голосов в свою поддержку. Третий проект, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совета безопасности ООН. Великобританию, в частности не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.
Комментарии4
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zemljanka 11 апреля 2018 | 02:36
Развязали людоедам руки...
zemljanka 11 апреля 2018 | 02:39
Выдвинулась ударная армада ВМС США к Средиземноморью...
clingerwinger 11 апреля 2018 | 02:59
zemljanka: Еще неделю будет идти, следовательно никаких атак Трамп не предпримет в течение ближайшей недели. А следовательно что все разговоры о подготовке в 1-2 дня - брехня. Просто раньше ставки были в виде озабоченностей, теперь поднялись до уровня "мы обдумываем о том что бы дать ответ на хим.атаку" Кстати "ответ" вовсе не подразумевает силовую атаку. Это может быть комбинацией из глубокой озабоченности+размышления об атаке. дальше торги пойдут по ставкам: очень глубокая озабоченность+думы об ответных действиях+санкции. Когда ставки поднимут в банке будет : глубокие озабоченности+думы об ответных действиях+санкции+думы о силовом варианте" дальше больше - пойдет игра по крупному - "Гл. озабоч.+думы об ответных действиях+думы о силовом варианте+санкции+думы об новых санкциях+Ну очень глубочайшая озабоченность" В общем еще лет 5-6, а там глядишь путин своим ходом сдохнет и партия закончится. Ну или вместо Трампа новый президент пасанет.
zemljanka 11 апреля 2018 | 03:08
В Средиземном море и окрест достаточно сил, а армада идет потренироваться.