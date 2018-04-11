Температура в Москве накануне повторила абсолютный максимуму для 10 апреля за всю историю метеонаблюдений.
На базовой метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 21,1 градуса. Такой же показатель был зафиксирован 10 апреля 2008 года.
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На базовой метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 21,1 градуса. Такой же показатель был зафиксирован 10 апреля 2008 года.
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