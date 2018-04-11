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01:11, 11 апреля 2018

Температура в Москве накануне повторила абсолютный максимуму для 10 апреля за всю историю метеонаблюдений.

На  базовой метеостанции на  ВДНХ воздух прогрелся до  21,1 градуса. Такой же  показатель был зафиксирован 10 апреля 2008 года.

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