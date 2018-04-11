«Аэрофлот» сегодня выполнит первый за 2,5 года прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир.
Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолет Airbus A320 вылетит из «Шереметьева» в 20:50 и в 00:25 по местному времени четверга приземлится в аэропорту Каира. Время в пути составит 4 часа 35 минут. Как ранее сообщал «Аэрофлот», частота полетов из Москвы в столицу Египта составит три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neyexo 11 апреля 2018 | 01:32
В Каир зачем??
Отдельный терминал для россиян приготовили на курортах.
А лететь в Каир, оттуда автобусы не всегда целыми доезжают до курортов, дороги узкие и водители ...
eniro 11 апреля 2018 | 01:39
neyexo: "Нам главное-прокукарекать, а там , хоть не рассветай."
chernyij 11 апреля 2018 | 01:36
Как раз вовремя, рядом бомбить собираются, а это, с точки зрения безопасности полётов для россеян, конечно не проблема, тем более, если Европейское агентство по безопасности полетов призывает усилить контроль за Восточным Средиземноморьем.