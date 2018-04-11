Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии.

Как сообщил РИА осведомленный источник, сообщения об их эвакуации в Тегеран не соответствуют действительности. В ряде ближневосточных СМИ ранее появились сообщения об эвакуации Асада в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и западных стран против Сирии.