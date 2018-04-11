Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии.
Как сообщил РИА осведомленный источник, сообщения об их эвакуации в Тегеран не соответствуют действительности. В ряде ближневосточных СМИ ранее появились сообщения об эвакуации Асада в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и западных стран против Сирии.
Комментарии6
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fresh_breeze 11 апреля 2018 | 01:25
Блефанули, думали законный президент суверенного государства поведётся на это.
Но не срослось, бывает. Привет "белым каскам".
tvitov66 11 апреля 2018 | 01:43
fresh_breeze: законные президенты не травят своих граждан
eniro 11 апреля 2018 | 01:29
Что-то я развеселился. Не, ну осведомленный источник РИА ? О месте пребывания главы страны в период ожидаемого удара? Воистину чудеса Ты творишь, Господи.
salut__521 11 апреля 2018 | 01:30
Ну не по-прежнему, а пока находются, пока... Ибо людоеды своих так просто не бросают, а вот приютить, потом замочить, поперчить и слопать - эт завсегда готовы. Так что приятного аппетиту, стражи исламских и путриотических революций!..
sproter 11 апреля 2018 | 01:34
Осведомленный источник вриА - это часом не малолетняя идиотка со штангой?
jetsam 11 апреля 2018 | 01:45
а что, москва не принимает?
---
Опять дают задержку до восьми -
И граждане покорно засыпают...
Мне это надоело, черт возьми, -
И я лечу туда, где принимают!
--- (с)В.Высоцкий