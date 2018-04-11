Европейское агентство по безопасности полетов призывает усилить контроль за  Восточным Средиземноморьем.

Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний. По словам источника, это связано с возможностью в течение следующих 72 часов нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля. Всем авиакомпаниям необходимо отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов. Со своими рекомендациями при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья выступила и Росавиация.