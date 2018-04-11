Если после химатаки в Думе США решатся на силовой ответ, они получат ответ и Дамаска, и от Москвы.
О «серьезных последствиях» в результате таких действий для американцев и их союзников предупредил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее о готовности Российской армии защитить Дамаск заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Несколько российских военных сайтов написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность. Официальных подтверждений на этот счет нет. Между тем, о возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
agamasat 11 апреля 2018 | 01:17
Бедная Сирия - Мордор здесь собирается отстаивать свои людоедские ценности до конца.(
sokal123 11 апреля 2018 | 01:19
они получат ответ и Дамаска, и от Москвы - жалкие угрозы путинистов ..
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:20
agamasat: "Несколько российских военных сайтов написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность"
Российские вооруженные силы, российские.
Они готовятся к третьей мировой войне, если что и не поняли.
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:24
"«Удары «Калибрами» могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, если Пентагон, обвинив РФ в пресловутых химатаках, решится на «акты возмездия» по российским базам в Тартусе и Хмеймиме», – рассуждает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев."
...
Юрий Неткачев
Генерал-лейтенант Юрий Неткачев, профессор, академик Российской академии безопасности, в экспертном военном сообществе считается одним из самых компетентных специалистов по так называемым горячим точкам бывшего СССР. В начале 90-х он командовал 14-й общевойсковой армией в Приднестровье.
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:33
Туда же:
"О возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам рассказало вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме. Неткачев уверен, что такие удары Россия не оставит без ответа."
Извиняюсь что "лесенкой".
Но они походу сейчас уже реально готовятся к третьей мировой войне, уже на полном серьёзе, прямо сейчас.
antirussianempire 11 апреля 2018 | 01:34
pusin_patriot: Сотни путиноидов из банды Вагнера уничтожили американцы одним ударом недавно в Сирии... Путин обосрался после этого и даже не пикнул по этому поводу.
Сейчас будет то же самое. Путин это генетическое сцыкло и хочет жить, и красиво жить.
grashupfer 11 апреля 2018 | 01:29
pusin_patriot: Готовятся? Небось при этом, как водится, и брови сурово сдвинули для живописности? Ну получат плёткой по жопам и браво по-быстренькому растекутся, поскуливая, но сохраняя при этом видок до чёртиков победоносный. Как водится)
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:35
grashupfer: После первого обмена крылатыми речи у кого бюджет больше вообще будет за стопятьсотом месте, там речь будет идти у кого сколько ядерных зарядов и носителей на боевом дежурстве прямо сейчас.
agamasat 11 апреля 2018 | 01:33
как легко кремлевские орки ставят под удар человеческие жизни населения россии: мы для них реальное пушечное мясо и не более.
rsilk 11 апреля 2018 | 01:21
agamasat: Небензе надо переживать, что бы его как чуркина свои не кокнули.
niknik 11 апреля 2018 | 01:32
Защищать дурака Асада может только такой дурак. Хотя он (дурак этот) на самом деле держится за базы, чтобы контролировать Средиземное море и Босфор. Но силы тут явно не равны. Поэтому привести в боеготовность ВС РФ мы привели, а толк? На вас же никто нападать не будет в РФ, а ответить за пределами РФ, в той же Сирии, то это надо целую большую войсковую операцию начинать. Ну-ну - момент удачный для неё)))
chernyij 11 апреля 2018 | 01:40
niknik: Когда это он Босфор контролировал или Средиземное море? Очень насмешили перед сном меня. Спасибо. А то новости уж очень неприятные.
zollendorf 11 апреля 2018 | 01:34
agamasat: Тараканов давить удобнее в одной большой куче, чем бегать за каждым по всей кухне.
nurim 11 апреля 2018 | 01:19
Не для той Думы химатака, не для той.
i_c_e 11 апреля 2018 | 01:20
Ну всё, по коням и на Вашингтон! Только на парад Победы в в Вашингтоне Ким Чен Ын уже первым записывался — неужели подвинуть хотят?
chernyij 11 апреля 2018 | 01:42
i_c_e: ну если только на том свете такой парад может случиться, а так пусть Ын одевает власовскую ленточку и приезжает на 9 мая в Москву. Там в последние годы хорошая компания.
tks 11 апреля 2018 | 01:21
Ломились Скрепоносцы напролом,
Да вдруг вляпались в сумятицу:
Сначала щеголяли орлом, теперь уж раком пятятся...
kondrakr 11 апреля 2018 | 01:21
Мы ожидаем ОЧЕНЬ жесткие возражения со стороны России и Сирии. Ножкой, вероятно, топнут.
chernyij 11 апреля 2018 | 01:44
kondrakr: Хотелось бы увидеть главнокомандующего на передовой, на истребителе, как в первую пиар-кампанию в Чечне.
antirussianempire 11 апреля 2018 | 01:21
Русские бешенные животные ещё и угрожают всему миру?
Стереть с лица земли путинских нелюдей, убивающих чужих и даже своих детей.
Путинские животные это угроза жизни на земле.
Либо путинские варвары и конец цивилизации, либо цивилизация уничтожит путинских нелюдей. Третьего не дано.
salut__521 11 апреля 2018 | 01:22
Не, если в ближайшее время оонисты Небензю хорошенько не отнебензют, я кушать спокойно не смогу...
tks 11 апреля 2018 | 01:36
salut__521: Офигительный глагол, пять баллов! )))
Новояз мордорашек: "Отнебензить" - прогнать несусветную чушь, заранее зная, что после неё огребать по-полной придётся...
chernyij 11 апреля 2018 | 01:46
salut__521: а кто как не Совбензя будет гопника изображать? Гопников то почти не осталось в мире, дефицит.
denisevropeets 11 апреля 2018 | 01:25
Пушечное мясо приведено в полную «боеготовность». Ха-ха-ха. Там после Дэйр-эс-Зора, штанишки поди ещё не высохли, а всё туда же!
zollendorf 11 апреля 2018 | 01:25
О, вот это уже разговор. За базар надо отвечать. Когда импотенты еще умудряются угрожать, обычно я резко перестаю их жалеть и тыкаю мордой в испражнения.
Так каковы будут последствия (поточнее в деталях пожалуйста) товарич Небездя?
sproter 11 апреля 2018 | 01:28
Ужасная угроза - получат и Дамаска, и от Москвы. Это вам не буй с горы сказал, а Небензя. Вместо того, чтобы собирать ошметки своей экономики, мы грозимся такое вот устроить, что вы вот все пожалеете. Как пьяный школьник, которому в песочнице в морду дали.
zollendorf 11 апреля 2018 | 01:45
Если после химатаки в Думе США решатся на силовой ответ, они получат ответ и Дамаска, и от Москвы//
А товарич Непездя вроде утверждал что в Думе химатаки не было!
Ну черт с ним, это уже не важно. Меня больше "волнует" чьего ответа нам следует больше опасаться, Дамаска или паРаши. Уууу, один страшнее другого!