Z Архив новостей новости
5 27 6 3046
01:06, 11 апреля 2018

Если после химатаки в Думе США решатся на силовой ответ, они получат ответ и Дамаска, и от Москвы.

О «серьезных последствиях» в результате таких действий для американцев и их союзников предупредил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее о готовности Российской армии защитить Дамаск заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Несколько российских военных сайтов написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность. Официальных подтверждений на этот счет нет. Между тем, о возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

agamasat 11 апреля 2018 | 01:17

Бедная Сирия - Мордор здесь собирается отстаивать свои людоедские ценности до конца.(

sokal123 11 апреля 2018 | 01:19

они получат ответ и Дамаска, и от Москвы - жалкие угрозы путинистов ..

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:20

agamasat: "Несколько российских военных сайтов написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность"

Российские вооруженные силы, российские.
Они готовятся к третьей мировой войне, если что и не поняли.

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:24

"«Удары «Калибрами» могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, если Пентагон, обвинив РФ в пресловутых химатаках, решится на «акты возмездия» по российским базам в Тартусе и Хмеймиме», – рассуждает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев."
...
Юрий Неткачев
Генерал-лейтенант Юрий Неткачев, профессор, академик Российской академии безопасности, в экспертном военном сообществе считается одним из самых компетентных специалистов по так называемым горячим точкам бывшего СССР. В начале 90-х он командовал 14-й общевойсковой армией в Приднестровье.

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:33

Туда же:

"О возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам рассказало вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме. Неткачев уверен, что такие удары Россия не оставит без ответа."

Извиняюсь что "лесенкой".
Но они походу сейчас уже реально готовятся к третьей мировой войне, уже на полном серьёзе, прямо сейчас.

antirussianempire 11 апреля 2018 | 01:34

pusin_patriot: Сотни путиноидов из банды Вагнера уничтожили американцы одним ударом недавно в Сирии... Путин обосрался после этого и даже не пикнул по этому поводу.
Сейчас будет то же самое. Путин это генетическое сцыкло и хочет жить, и красиво жить.

grashupfer 11 апреля 2018 | 01:29

pusin_patriot: Готовятся? Небось при этом, как водится, и брови сурово сдвинули для живописности? Ну получат плёткой по жопам и браво по-быстренькому растекутся, поскуливая, но сохраняя при этом видок до чёртиков победоносный. Как водится)

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 01:35

grashupfer: После первого обмена крылатыми речи у кого бюджет больше вообще будет за стопятьсотом месте, там речь будет идти у кого сколько ядерных зарядов и носителей на боевом дежурстве прямо сейчас.

agamasat 11 апреля 2018 | 01:33

как легко кремлевские орки ставят под удар человеческие жизни населения россии: мы для них реальное пушечное мясо и не более.

rsilk 11 апреля 2018 | 01:21

agamasat: Небензе надо переживать, что бы его как чуркина свои не кокнули.

niknik 11 апреля 2018 | 01:32

Защищать дурака Асада может только такой дурак. Хотя он (дурак этот) на самом деле держится за базы, чтобы контролировать Средиземное море и Босфор. Но силы тут явно не равны. Поэтому привести в боеготовность ВС РФ мы привели, а толк? На вас же никто нападать не будет в РФ, а ответить за пределами РФ, в той же Сирии, то это надо целую большую войсковую операцию начинать. Ну-ну - момент удачный для неё)))

chernyij 11 апреля 2018 | 01:40

niknik: Когда это он Босфор контролировал или Средиземное море? Очень насмешили перед сном меня. Спасибо. А то новости уж очень неприятные.

zollendorf 11 апреля 2018 | 01:34

agamasat: Тараканов давить удобнее в одной большой куче, чем бегать за каждым по всей кухне.

nurim 11 апреля 2018 | 01:19

Не для той Думы химатака, не для той.

i_c_e 11 апреля 2018 | 01:20

Ну всё, по коням и на Вашингтон! Только на парад Победы в в Вашингтоне Ким Чен Ын уже первым записывался — неужели подвинуть хотят?

chernyij 11 апреля 2018 | 01:42

i_c_e: ну если только на том свете такой парад может случиться, а так пусть Ын одевает власовскую ленточку и приезжает на 9 мая в Москву. Там в последние годы хорошая компания.

tks 11 апреля 2018 | 01:21

Ломились Скрепоносцы напролом,
Да вдруг вляпались в сумятицу:
Сначала щеголяли орлом, теперь уж раком пятятся...

kondrakr 11 апреля 2018 | 01:21

Мы ожидаем ОЧЕНЬ жесткие возражения со стороны России и Сирии. Ножкой, вероятно, топнут.

chernyij 11 апреля 2018 | 01:44

kondrakr: Хотелось бы увидеть главнокомандующего на передовой, на истребителе, как в первую пиар-кампанию в Чечне.

antirussianempire 11 апреля 2018 | 01:21

Русские бешенные животные ещё и угрожают всему миру?
Стереть с лица земли путинских нелюдей, убивающих чужих и даже своих детей.
Путинские животные это угроза жизни на земле.
Либо путинские варвары и конец цивилизации, либо цивилизация уничтожит путинских нелюдей. Третьего не дано.

salut__521 11 апреля 2018 | 01:22

Не, если в ближайшее время оонисты Небензю хорошенько не отнебензют, я кушать спокойно не смогу...

tks 11 апреля 2018 | 01:36

salut__521: Офигительный глагол, пять баллов! )))
Новояз мордорашек: "Отнебензить" - прогнать несусветную чушь, заранее зная, что после неё огребать по-полной придётся...

chernyij 11 апреля 2018 | 01:46

salut__521: а кто как не Совбензя будет гопника изображать? Гопников то почти не осталось в мире, дефицит.

denisevropeets 11 апреля 2018 | 01:25

Пушечное мясо приведено в полную «боеготовность». Ха-ха-ха. Там после Дэйр-эс-Зора, штанишки поди ещё не высохли, а всё туда же!

zollendorf 11 апреля 2018 | 01:25

О, вот это уже разговор. За базар надо отвечать. Когда импотенты еще умудряются угрожать, обычно я резко перестаю их жалеть и тыкаю мордой в испражнения.
Так каковы будут последствия (поточнее в деталях пожалуйста) товарич Небездя?

sproter 11 апреля 2018 | 01:28

Ужасная угроза - получат и Дамаска, и от Москвы. Это вам не буй с горы сказал, а Небензя. Вместо того, чтобы собирать ошметки своей экономики, мы грозимся такое вот устроить, что вы вот все пожалеете. Как пьяный школьник, которому в песочнице в морду дали.

zollendorf 11 апреля 2018 | 01:45

Если после химатаки в Думе США решатся на силовой ответ, они получат ответ и Дамаска, и от Москвы//

А товарич Непездя вроде утверждал что в Думе химатаки не было!

Ну черт с ним, это уже не важно. Меня больше "волнует" чьего ответа нам следует больше опасаться, Дамаска или паРаши. Уууу, один страшнее другого!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6548 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами В диппредставительстве отметили, что не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что россиянку якобы перевезли в некое «безопасное место»...

5 68 6 5011
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 161 6 13132 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Новости

Россия заблокировала американский проект резолюции СБ ООН о механизме расследования химатак в Сирии. Между тем, российский проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии также заблокирован в СБ ООН.

5 59 6 5040
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 129 6 11175 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Медведев доложит Госдуме об абсолютно стабильной ситуации в экономике Макроэкономические показатели, по его словам, находятся на должном уровне…

5 82 6 7332
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 102 6 9413 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

США направили к Сирии эсминец, оснащённый крылатыми ракетами Он, по сообщениям ряда западных СМИ, находится в ста километрах от российской базы в Тартусе…

5 64 6 6069
Новости

США готовятся нанести удар по Сирии К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец…

5 119 6 11417
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11538 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30846 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14516 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил вероятности военного столкновения России и США Москва, по его словам, адекватно ответит в случае нанесения Вашингтоном и его союзниками ударов по Сирии…

5 134 6 14215
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11093 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к Сирии Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России…

5 84 6 9623
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10906 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 68 6 49829
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 190783 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 74 6 22612 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 319536 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 181899 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6876742
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3398529

Сегодня в эфире