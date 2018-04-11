Если после химатаки в Думе США решатся на силовой ответ, они получат ответ и Дамаска, и от Москвы//

О «серьезных последствиях» в результате таких действий для американцев и их союзников предупредил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее о готовности Российской армии защитить Дамаск заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Несколько российских военных сайтов написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность. Официальных подтверждений на этот счет нет. Между тем, о возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме.