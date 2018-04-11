Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу не принят.
Он не собрал необходимого числа голосов в свою поддержку. Перед этим Совбез ООН не поддержал еще две резолюции по механизму расследования химатак в Сирии. Американский проект был заблокирован Россией, а российский не собрал необходимого числа голосов.
Комментарии6
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tks 11 апреля 2018 | 01:15
Даже блокировать не пришлось, просто никто не вписался за Мордор в нужном количестве...
putinku 11 апреля 2018 | 01:24
tks: Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза по расследованию химической атаки в Думе. Решение не из лучших. Суть в том, что российский вариант резолюции позволял лишь установить, была ли вообще химическая атака или нет. Американский вариант предполагал поиск виновных. Вето на американский вариант резолюции ставит Кремль в двусмысленное положение: получается, что Россия не хочет установления виновных, если факт применения химоружия будет подтвержден.
Такое решение фактически позволяет США заявить о том, что Россия подрывает, скрывает, несет прямую ответственность и так далее. И откровенно говоря, если рассматривать ситуацию без истеричного "наших бьют", со стороны аргументы России выглядят крайне слабо. Британия назвала ситуацию вполне предсказуемо: "Россия перешла красную черту". В принципе, возможно решение о наказании не только Асада, но и тех, кто его укрывает.
zemljanka 11 апреля 2018 | 01:41
Людоеды точат зубы.
Асад слиняет.
zemljanka 11 апреля 2018 | 01:44
Сборище негодяев. ООН.
Дали добро на продолжение кровопролития...
На эскалацию...
agamasat 11 апреля 2018 | 01:36
Пора кончать с кремлевским миром - он уже сам подставляется по полной: ну ударьте нам по морде!
salut__521 11 апреля 2018 | 01:40
Лихо они там развлекаются в Совбезе, блокируя друг дружку, пока людоеды свой народец лопают, аж треск за ушами стоит...