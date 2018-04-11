Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook
Выступая на слушаниях в конгрессе США, основатель соцсети признал, что компания не сделала все возможное для обеспечения безопасности информации.
Цукерберг также отметил, что специалисты недостаточно сработали для отражения якобы российской «атаки» во время выборов в Штатах. По этой причине Цукерберг планирует собрать инвесторов для обсуждения вариантов исправления ситуации.
Комментарии1
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kochetkovv9 11 апреля 2018 | 00:41
Ну не каждому, даже очень богатому человеку суждено изменить мировую историю. Из-за Вас, Марк, в США президент не Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп, и никто с этим ничего поделать не может. Ваш выбор сильнее воли народа Соединенных Штатов.