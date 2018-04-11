Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook

Выступая на слушаниях в конгрессе США, основатель соцсети признал, что компания не сделала все возможное для обеспечения безопасности информации.

Цукерберг также отметил, что специалисты недостаточно сработали для отражения якобы российской «атаки» во время выборов в Штатах. По этой причине Цукерберг планирует собрать инвесторов для обсуждения вариантов исправления ситуации.