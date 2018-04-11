Госдума выслушает ежегодный отчет Дмитрия Медведева о работе российского правительства
Накануне премьер-министр обсудил свой доклад с президентом.
Предстоящий отчет коротким точно не будет – об этом депутатов предупредил сам Дмитрий Медведев. Дело в том, что премьер планирует рассказать не только о работе кабмина за прошедший год, но и подвести итоги деятельности правительства за весь срок его полномочий – то есть за шесть лет. Таким образом Медведев рассчитывает более подробно объяснить депутатам и гражданам страны логику и последствия принятых решений.
Накануне премьер обсудил свой отчет с президентом Владимиром Путиным. По мнению ряда политологов это стало сигналом к тому, что Медведев имеет хорошие шансы сохранить кресло главы и в новом правительстве, которое будет сформировано после майской инаугурации Путина. Кроме того некоторые эксперты выразили сомнение в том, что после такой встречи премьеру стоит ждать каких-либо выпадов со стороны депутатов.
После отчета правительства Госдума планирует провести внеочередное заседание.
Комментарии3
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sokal123 11 апреля 2018 | 00:17
Ну -ка , воришка,расскажи нам про островок стабильности.
nikitin43 11 апреля 2018 | 00:18
один надысь с колокольчиками на сцене шантажировал весь мир , теперь брат по крови будет успокаивать , ну блин карлики питерские.
olegleon 11 апреля 2018 | 00:18
а он не заснёт?