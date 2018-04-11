Сайты компаний, связанных с Дерипаской и Вексельбергом, попавшие в новый санкционный список США, перестали работать

На это обратило внимание агентство «Москва».

На сайтах Русала, агрохолдинга Кубань и Реновы появляются лишь сообщения о технических работах. На страницах других компаний, имеющих отношение к Дерипаске — уведомление, что введенный URL-адрес не обнаружен на этом сервере.

Сайты ЕвроСибэнерго и корпорации Русские машины вовсе не открываются.