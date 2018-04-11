Сайты компаний, связанных с Дерипаской и Вексельбергом, попавшие в новый санкционный список США, перестали работать
На это обратило внимание агентство «Москва».
На сайтах Русала, агрохолдинга Кубань и Реновы появляются лишь сообщения о технических работах. На страницах других компаний, имеющих отношение к Дерипаске — уведомление, что введенный URL-адрес не обнаружен на этом сервере.
Сайты ЕвроСибэнерго и корпорации Русские машины вовсе не открываются.
Комментарии3
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sokal123 11 апреля 2018 | 00:10
Хорошо рЫБКА ОТОМСТИЛА дЕРИПАСКЕ - НЕ ЖЕНИЛСЯ ,СОБАКА ,ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИ ПО-ПОЛНОЙ.
nikitin43 11 апреля 2018 | 00:14
sokal123: ещё и отсидит , бабы доведут до цугундера , а совсем недавно эким гоголем на яхте рассекал волны карибского моря , так проходит Глоря Мунде.
sokal123 11 апреля 2018 | 00:15
sokal123: Простите не заметил. Рыбка серьезно отомстила Паске ,сидя в тюрьме. Будет долго помнить Рыбку.