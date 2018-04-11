Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами
Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Это связано с
возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля, а также вероятных сбоев в работе навигационного оборудования. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. Также, по его словам, всем авиакомпаниям по рекомендации Европейского агентства необходимо
отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационную информацию.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 00:11
Сумеет ли нацдилер спасти своего преступника-кореша асада?
Или к нему скоро прилетит томагавк?
kir_pich_101 11 апреля 2018 | 00:16
Война?