Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Это связано с

возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля, а также вероятных сбоев в работе навигационного оборудования. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. Также, по его словам, всем авиакомпаниям по рекомендации Европейского агентства необходимо

отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационную информацию.