В соцсетях распространяются сообщения о том, будто высшее руководство Сирии спешно перебирается в Иран

Из Сирии эвакуируют высшее руководство страны, в том числе семейство президента республики Башара Асада. Первоисточником этой информации стал сайт Eremnews, зарегистрирвоанный в ОАЭ. Официальных подтверждений этим сведениям нет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал сообщения об эвакуации президента Сирии элементом продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей и демотивирующей личный состав войск противника. Он также отметил в интервью РИА Новости, что если у представителей СМИ есть источники, готовые «сливать такую информацию», то на Асада уже давно могли бы организовать покушение.