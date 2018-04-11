В соцсетях распространяются сообщения о том, будто высшее руководство Сирии спешно перебирается в Иран
Из Сирии эвакуируют высшее руководство страны, в том числе семейство президента республики Башара Асада. Первоисточником этой информации стал сайт Eremnews, зарегистрирвоанный в ОАЭ. Официальных подтверждений этим сведениям нет.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал сообщения об эвакуации президента Сирии элементом продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей и демотивирующей личный состав войск противника. Он также отметил в интервью РИА Новости, что если у представителей СМИ есть источники, готовые «сливать такую информацию», то на Асада уже давно могли бы организовать покушение.
Комментарии4
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chomja 11 апреля 2018 | 00:07
Ой,ради Бога,пусть заберут с собой путина и его банду.
nikitin43 11 апреля 2018 | 00:10
chomja: а кто с януковичем и плотницким сало жрать будет и горилку .
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 00:09
Возможно, асаду уже приготовлен особнячок в Подмосковье, рядом с другими преступниками?
peresvet73 11 апреля 2018 | 00:10
Почему США уничтожили российские военные базы в Сирии? Нанесение удара предполагалось по другим целям, но российские средства РЭБ внесли сбой с систему наведения американских ракет и направили их на свои же базы.