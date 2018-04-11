Совбезе ООН не принял резолюции по Сирии

Россия наложила вето на американский проект документа, который предусматривал создание нового механизма расследования химических атак в городе Мума. Против также проголосовала Боливия. Китай, по традиции, воздержался. 12 стран были «за».

Перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что проект США противоречит российской позиции и не будет принят.

Небензя также назвал неправдой то, что США учли почти все требования России в своем проекте резолюции.

Ранее об этом говорила постпред США Ники Хейли. По ее словам, Москва приняла решение защищать «чудовище» в лице

президента Сирии Башара Асада, а не сирийский народ. Она также призвала голосовать против российского проекта резолюции.

В итоге, предложенный Москвой документ, также не набрал необходимого числа голосов. Проект получил поддержку шести стран, в том

числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Против

выступили семь членов Совета, еще двое воздержались.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Россия, заблокировав американский проект резолюции, пересекла «красную линию» в сфере международного порядка. По ее словам, «Россия не наделена правом от СБ ООН проводить расследования в Сирии».

Для этой цели нужен независимый механизм, и только он может снискать доверие Совбеза, членов ООН и народа Сирии.

Главное отличие двух подходов в том, какой орган будет определять виновных в применении химического оружия. США настаивали на том, чтобы это сделала независимая комиссия, передав в Совбез уже готовый результат. Москва считает, что виновных должен определить Совбез после изучения материалов расследования.

Напомним, страны Запада обвинили сирийские правительственные войска в применении химоружия против боевиков и мирного населения в районе Восточной Гуты. В результате, по данным правозащитников, погибли несколько десятков человек. В Москве и Дамаске это отрицают.