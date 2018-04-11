Совбезе ООН не принял резолюции по Сирии
Россия наложила вето на американский проект документа, который предусматривал создание нового механизма расследования химических атак в городе Мума. Против также проголосовала Боливия. Китай, по традиции, воздержался. 12 стран были «за».
Перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что проект США противоречит российской позиции и не будет принят.
Небензя также назвал неправдой то, что США учли почти все требования России в своем проекте резолюции.
Ранее об этом говорила постпред США Ники Хейли. По ее словам, Москва приняла решение защищать «чудовище» в лице
президента Сирии Башара Асада, а не сирийский народ. Она также призвала голосовать против российского проекта резолюции.
В итоге, предложенный Москвой документ, также не набрал необходимого числа голосов. Проект получил поддержку шести стран, в том
числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Против
выступили семь членов Совета, еще двое воздержались.
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Россия, заблокировав американский проект резолюции, пересекла «красную линию» в сфере международного порядка. По ее словам, «Россия не наделена правом от СБ ООН проводить расследования в Сирии».
Для этой цели нужен независимый механизм, и только он может снискать доверие Совбеза, членов ООН и народа Сирии.
Главное отличие двух подходов в том, какой орган будет определять виновных в применении химического оружия. США настаивали на том, чтобы это сделала независимая комиссия, передав в Совбез уже готовый результат. Москва считает, что виновных должен определить Совбез после изучения материалов расследования.
Напомним, страны Запада обвинили сирийские правительственные войска в применении химоружия против боевиков и мирного населения в районе Восточной Гуты. В результате, по данным правозащитников, погибли несколько десятков человек. В Москве и Дамаске это отрицают.
Комментарии14
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nikitin43 11 апреля 2018 | 00:05
боливию по дешёвке купили или за бюджет чечни?
progulkin 11 апреля 2018 | 00:07
"Хорошего" президента выбрали россияне, появились отличные шансы подохнуть всей страной в едином порыве.
zemljanka 11 апреля 2018 | 00:11
Пока не будут летать самолеты.
zemljanka 11 апреля 2018 | 00:14
Трамп подтянул томагавки...
Полигон для людоедов открыт 7 лет...
А человечество 21 века - соучастники.
nikitin43 11 апреля 2018 | 00:08
nikitin43: дороговато для народишка расеи будут стоить авантюры путена и поделом порка , не лезь куда попало с свиным рылом .
rsilk 11 апреля 2018 | 00:08
nikitin43: в Боливии 12 чемоданов кокса Мидом не оплаченные стоят))
olegleon 11 апреля 2018 | 00:15
nikitin43: а Китай почём продался?
neprostotak 11 апреля 2018 | 00:08
Да уже после ВЕТО на создание международного трибунала по МН-17, всем было ясно что из себя представляет пуйловский режим!
Как-то поздно удивляться. Раньше думать надо было, после аннексии Крыма! Счас уже поздно пить Борджоми. Счас только трепанация черепа пуйла поможет остановить продвижение по планете чумы рашизма.
olegleon 11 апреля 2018 | 00:12
neprostotak: а после десятков со стороны США что Вам понятно было?
razval74 11 апреля 2018 | 00:12
Никто с рашкой воевать не будет, что потом делать с побежденными? Кстати все эти санкции тоже очень избирательные, не хотят обрушить полностью, кому нужны миллионы беженцев.
А вот по рукам малость дадут в Сирии, шоб не выпендривалась и место знала.
kir_pich_101 11 апреля 2018 | 00:14
Ох и довыёживаемся мы в ООН!
Выпрут ссаной тряпкой. и куда потом?
И так все смотрят как на уродов, а теперь ещё и химатака!
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 00:14
Судя по остервенелости, с которой бубензя мешает расследованию преступления в Сирии, нацдилер очень хочет что-то скрыть.
Возможно, свою причастность.
Рано или поздно это будет выяснено.
kara 11 апреля 2018 | 00:15
очень хорошо, что в мире есть страна-Россия,которая не боится называть вещи своими именами. я думаю, что ее поддерживает большинство стран в ООН,только пока боятся мирового жандарма.
belovnikita 11 апреля 2018 | 00:16
н Ебензя какая то