Россия заблокировала американский проект резолюции СБ ООН о механизме расследования химатак в Сирии.
Между тем, российский проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии также заблокирован в СБ ООН. Он не получил необходимых девяти голосов в свою поддержку.
Комментарии59
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nikitin43 10 апреля 2018 | 23:21
напарник в с. корее ему аплодирует .
nikitin43 10 апреля 2018 | 23:25
nikitin43: вован опустил престиж страны , думаю заслуженно , если кормят гавном по тв и по жизни что хорошее может вырасти на этой территории.
olegleon 10 апреля 2018 | 23:26
nikitin43: у тебя с головой всё нормально? ты сам себе отвечаешь ))))
kottigr1 10 апреля 2018 | 23:31
olegleon: Даже Казахстан поддержал резолюцию США... Скоро РФ останется только с толстомордым людоедом из КНДР...
olegleon 10 апреля 2018 | 23:41
kottigr1: но только США и СК заявили, что хотят расследования, но уже назначили виновного без всяких расследований.
и кстати, почему США так против шведской резолюции были? только потому, что она предлагала действительно независимое расследование?
а самую правильную речь китаец толкнул. надо расследовать и только потом делать выводы
cilovit 10 апреля 2018 | 23:43
kottigr1: Казахстан также поддержал резолюцию России
rioj 10 апреля 2018 | 23:48
Как сообщают источники, замминистра обороны
США Джон Руд высказал опасения, что русские
могут нанести удар по базам ПРО в Европе,
если в Сирии произойдет столкновение.
progulkin 10 апреля 2018 | 23:27
Пора вокруг Рассеюшки строить "бетонный забор", своеобразный "чумной барак". Это самое надежное и верное, хотим скрепно гнить , пожалуйста!
gordy 10 апреля 2018 | 23:32
Танцы с бубнами?
burgres 10 апреля 2018 | 23:42
gordy:
В России официально запретили всем гражданским
воздушным судам РФ с 22-00 10 апреля летать
над Средиземным морем.
nikitin43 10 апреля 2018 | 23:28
nikitin43: путен представляет реальную угрозу целостности россии .
olegleon 10 апреля 2018 | 23:34
nikitin43: представляет. но не такую, как власти Британии или США. эти уже показали в 90-е чего они хотят
navsegda 10 апреля 2018 | 23:38
olegleon: хотели бы вас захватить в 90 взяли бы голыми руками
olegleon 10 апреля 2018 | 23:52
navsegda: тогда бы пришлось и кормить. и не только Россию, но и тех, кого Россия кормила, т.е. соседей России. но даже сейчас они одну Украину кормить и содержать не хотят.
zapadnay 10 апреля 2018 | 23:28
nikitin43:
Пинг-понг. Вы - нам, а мы - вам.
bozk 10 апреля 2018 | 23:22
Какая полезная организация
olegleon 10 апреля 2018 | 23:24
bozk: благодаря ей 70 лет нет войны между крупными государствами. это плохо?
bozk 10 апреля 2018 | 23:27
olegleon: благодаря ядерному сдерживанию скорее
olegleon 10 апреля 2018 | 23:32
bozk: у Германии нет ЯО. у Италии нет. у Бразилии нет. у многих нет, но нет и войны
bozk 10 апреля 2018 | 23:35
olegleon: они в НАТО. А Бразилия подвержена влиянию США
azt 10 апреля 2018 | 23:29
olegleon: Нет, благодаря ЯО нет войны между крупными государствами.
alehan11174 10 апреля 2018 | 23:38
olegleon: ooн - это импотенты:(( НАТО - единственная реальная организация. Пора ипануть по асаду всерьез. Пара сквадронов f22 отпендюрят это не до государство, а не имеющие аналогов в мире даже и не пикнут, а всегда смогут лишь выразить озабоченность, нюхнуть кокса и вспоминать про дидов#воевали:)))
olegleon 10 апреля 2018 | 23:47
alehan11174: никаких проблем. тем более, что американцы в курсе, что могут бомбить, но только так, чтобы не пострадал ни один россиянин. просто иначе может последовать ответ. не по территории США конечно же.
поэтому то эксперты и говорят о возможной локальной стычке. т.е. США могут долбануть по российской базе в Сирии, а Россия, например, по эсминцу США около Сирии. после этого все успокоятся и сядут за стол переговоров, похоронив погибших
kostia1971 11 апреля 2018 | 00:01
olegleon: Японцы тоже так думали,напав на Перл Харбор...
После этого отключат SWIFT , GPS, интернет, введут эмбарго на всё ,и Путин капитулирует,как Япония.
cap_ 10 апреля 2018 | 23:47
Сайты включённых в санкционный список США компаний Ренова, Русал, En+ перестали работать... Ггггг...
azt 10 апреля 2018 | 23:22
Зачем что то расследовать? Давайте бомбить!
konvoi 10 апреля 2018 | 23:27
Всем известно как пиндостан умеет расследовать. Поэтому и заблокировали.
antirussianempire 10 апреля 2018 | 23:30
konvoi: Русские запомнят этот день навсегда - Никки Хэйли, представитель США в ООН...
Через несколько часов, штаты и союзники начнут жарить асадистов и русских в Сирии
konvoi 10 апреля 2018 | 23:35
antirussianempire: Самое печальное для тебя, что тебе с этого пира достанется только ***. И то, недожаренный.
antirussianempire 10 апреля 2018 | 23:37
konvoi: главное , что путинские нацики и бешенные животные испарятся в Сирии а возможно и исчезнут с лица земли... И тогда наступит мир на земле. Смерть путинским нацистам и их Рейху.
epf1856 10 апреля 2018 | 23:46
antirussianempire: У вас суицидальные мысли. Скорее к психиатру.
cilovit 10 апреля 2018 | 23:47
antirussianempire:Ну да это Россия расхерачили Ливию ,Ирак ,Югославию и т.д.
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 23:55
konvoi: // Самое печальное для тебя, что тебе с этого пира достанется только ***. И то, недожаренный. //
Клоун, тебе этот недожаренный достанется прямо в анус.
Портки лучше сними заранее, см. традиционную процедуру извинения перед Окадэмиком.
Можешь и не сымать, но в этом случае дыра будет такая, что ни в одной мастерской не зашьют.
А глядя на курс фубля и биржевые индексы - скоро у вас портки будут роскошью.
Кстати, первые 3 буквы твоего погоняла означают конский или конченый?
Вол по-украински бык-кастрат, с этим всё ясно.
piterjanis 10 апреля 2018 | 23:37
antirussianempire: размечтался скакунмайданный.
antirussianempire 10 апреля 2018 | 23:40
piterjanis: русише швайне, а гле сейчас недоимперия русских лапотных животных под названием СССР?
piterjanis 10 апреля 2018 | 23:44
antirussianempire: иди уже туалет мой,у моей родни в Польше.
antirussianempire 10 апреля 2018 | 23:46
piterjanis: русское грязное животное, тебе известно слово туалет? Ты ж гадишь под себя, животное )
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 23:58
piterjanis: // иди уже туалет мой,у моей родни в Польше. //
А что, удод, тебя оттуда попёрли?
Видимо, за лень, опорукость, а также по той причине, что руцкий дух оказался хуже сортирного штына.
epf1856 10 апреля 2018 | 23:50
antirussianempire: А где великая Польша от моря до моря?
konvoi 10 апреля 2018 | 23:42
piterjanis: Так оно румынское шоле? А я тут распинаюсь..
entoni 10 апреля 2018 | 23:50
antirussianempire: А донецкие освободят украину и пройдут через Польшу, а НАТО будет тяжко вдыхать, но уже не выдохнет))))
antirussianempire 10 апреля 2018 | 23:58
entoni: Несколько сотен русских оккупантов из банды Вагнера просто испарились после удара США по ним в Сирии. Обосраннный русский царёк Путин даже не пикнул, и всем русским насрать на своих русских, сдыхающих в Сирии или на Донбассе. Даже боятся признаться себе, что они уничтожаются как насекомые...
Русские животные дошли до того, что сжигают живьём своих детей и славят царька за это... В общем цивилизация вылечит русских животных и будет делать из них людей, как это сделали в своё время с немецкими нацистами.
us101 10 апреля 2018 | 23:58
konvoi: Мальчик,...
нет не так. Глупый мальчик,
а ТЫ знаешь в чём принципиальная разница требований США и России в ООН?
Так вот, США требует что-бы была организованна комиссия которая определит виновника.
Россия требует, что-бы была организованна комисия только химиков, а результаты химической экспертизы были переданны в СБ для голосования. В дополнение скажу что уже семь лет, Россия налогает вето на любое голосование не в пользу ихней марионетки. И так уже семь лет!
А уж для совсем большого ума, скажу что если таки будут признаны дефакто химические атаки, то Россию выпрут из СБ, как не выполнившую свои обещания. По этому Томбовско-Малышевские так гуянят и на полную мощность включили свою зомбно машину для тебя.
Вот видишь как легко быть умным, надо только научится слушать за пределами твоей конторы. А теперь будь хорошим мальчиком, рассказывай всем правду.
;)))
beobachter 10 апреля 2018 | 23:33
Информация неполная, но всё равно ясно, что американский проект не принят из-за ВЕТО России, а против Российского проекта проголосовали, как минимум 7, максимум 14 из 15 членов СОВБЕЗа....
vitek61 10 апреля 2018 | 23:35
beobachter: Против семь, за - шесть, двое воздержались.
olegleon 10 апреля 2018 | 23:50
beobachter: а банально посмотреть прямую трансляцию из Совбеза ООН никак? против американской Россия и Боливия, Китай воздержался.
и лучше бы не США и Россия резолюцию писали, а китайцы.
malanoff 10 апреля 2018 | 23:33
"Россия не заблокировала американский проект резолюции... " - вот это я понимаю была бы новость. А так - путинские будни.
vitek61 10 апреля 2018 | 23:39
malanoff: Уже делали при Медведеве при голосовании по Ливии. Результат известен...
bonhoeffer 10 апреля 2018 | 23:36
В который раз ООН показало свою полную недееспособность противостоять агрессору.
Вместо того, чтобы моментально реагировать и вершить возмездие по горячим следам, опять занимаются бюрократическими проволочками, что приводит к новым тяжелейшим преступлениям против человечности. Судьба Лиги Наций ничему не научила этих недальновидных чинуш, не выступивших единым фронтом против, мясника Асада и поддерживающих его государств, очередных поджигателей мировой войны!
cilovit 10 апреля 2018 | 23:51
bonhoeffer: Ну да .по вашему надо было расхерячить Англию за применения боевого отравляющего вещества против Скрипалей.Надо моментально реагировать. Раз в Англии то значит бомбить ее.Так по вашему выходит.
ruzke_reptiloid 10 апреля 2018 | 23:37
Пните Рашку из Совбеза, она там нафик не нужна.
gригорьич 10 апреля 2018 | 23:43
В традициях Смоленской: хотели как лучше, а вышла неебензя. Запасемся попкорном и будем ждать выхода Захаровой.
eniro 11 апреля 2018 | 00:08
gригорьич: Эх, Григорьич, какой попкорн? Тут придется, через время, опять гуманитарку раздавать.
gригорьич 11 апреля 2018 | 00:14
eniro: С учетом личности президента «ножки Трампа» звучит двусмысленно. Может, на хрен гуманитарку?
magna_tab 10 апреля 2018 | 23:45
ООН не может утихомирить буйного сумасброда ввх, может ужесточение санкций вплоть до отключения СВИФТ и наложения эмбарго на энергоресурсы помогут!
vargor 11 апреля 2018 | 00:01
Поражает идиотизм американцев, которые пользуясь фейковым вбросом про химатаку готовы убить своим ударом сотни, тысячи людей, а может в итоге, и всё человечество.
Вот как устроены их больные мозги?
antirussianempire 11 апреля 2018 | 00:09
vargor: русские наци бомбят мирное население в Сирии, и это нравится русским животным в рашке... А тут вдруг американцы заступятся за мирных людей в Сирии и у русских животных сразу возникает истерика... Русские наци это угроза существования человечества.
привыкайте, русские наци, что вас будут уничтожать как бешенных животных, кидающихся на мирных людей.
mikr 11 апреля 2018 | 00:09
Чем больше американцы раздувают щеки, тем очевидней их неспособность воевать против России. Серьезный противник не занимается предварительным облаиванием, а сразу норовит вцепиться в горло врагу. США же в последнее время кроме громкого шипения и бульканья ничего не показывают. Даже сейчас они очень хотели бы нанести удар по Сирии, но так "чтобы не обострить ситуацию". Уже даже одно это заявление вызывает насмешку.
Запомните придурки. Россия не станет играть в ваши игры. Хотите войны? - вы ее получите. Но, совсем не такую, которая бы вам понравилась. Все будет очень кроваво и очень неожиданно.
Вы думаете, что ваши авианосцы непотопляемы? Окей. Но, не забывайте про свои многомиллионные города и высокие небоскребы. Пока вы будете защищать свои авианосцы от подводных лодок, эти самые лодки могут всплыть возле вашего побережья. И это будет очень больно для вас. Подумайте хотя бы об этом. А ведь есть еще множество других угроз...
antirussianempire 11 апреля 2018 | 00:15
mikr: зачем русским бешенным животным жить? Они же не способны на созидание а их историческая миссия это быть рабами и холуями, вылизывая грязный зад своему бессменному царю.