Жителя Твери арестовали на трое суток за «флаг, который может оскорбить всех и сразу»

Картинка была размещена во «Вконтакте» осенью прошлого года. Она представляла собой изображение флага ЛГБТ со свастикой, шестиконечными звездам Давида, пентаграммами и синими полосами, формирующими флаг Конфедерации, пишет

Медиазона. Также на странице пользователя по фамилии Гризан обнаружен мем «Можем повторить».