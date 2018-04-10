Жителя Твери арестовали на трое суток за «флаг, который может оскорбить всех и сразу»
Картинка была размещена во «Вконтакте» осенью прошлого года. Она представляла собой изображение флага ЛГБТ со свастикой, шестиконечными звездам Давида, пентаграммами и синими полосами, формирующими флаг Конфедерации, пишет
Медиазона. Также на странице пользователя по фамилии Гризан обнаружен мем «Можем повторить».
Комментарии28
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kunst54 10 апреля 2018 | 23:07
A этот парень с хорошим чувством сарказма!
bozk 10 апреля 2018 | 23:07
Вечно оскорбленные
brocer 10 апреля 2018 | 23:29
bozk: Не в этом дело. Дело в том, что стукачей тысячи. За эту страну переживать? Да хрен с ней. Планета очистится.
djuga 10 апреля 2018 | 23:08
Может оскорбить - о как!
А за спички на кухне или за топор в сарае когда сажать начнут?
Ведь кто-то может и поджечь, и зарубить...
brocer 10 апреля 2018 | 23:21
djuga: Можно сотню топоров хранить. главное что топоры не подписаны именами судей. Сами помрут. заройте свои топоры. Приятно будет посмотреть.
olegleon 10 апреля 2018 | 23:08
а причём тут все???
don_ballon 10 апреля 2018 | 23:09
Как жаль, что литерами не отобразить мой хохот в голос... Да это первый приз на конкурсе юмористических рисунков. Только свинцовые дебилы могли в этом флаге оскорбление увидеть "всех подряд".
chomja 10 апреля 2018 | 23:41
don_ballon: А разве нам не посчастливилось родиться и жить в стране свинцовых дебилов?
don_ballon 10 апреля 2018 | 23:52
chomja: Мне посчасливилось из этой страны свалить почти вовремя.
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:14
За ловлю покемонов судили, за фото архивное осудили - все равно - удивляемся... бесконечности не Вселенной, а ...
brocer 10 апреля 2018 | 23:37
zemljanka: Серьезно? ?6% дибилов в стране не удивляют?
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:44
brocer: ...человеческой глупости(от Эйнштейна).
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:46
brocer: не верю %, у меня нет знакомых "дебилов", повезло или нет...
brocer 10 апреля 2018 | 23:49
zemljanka: Ну кто тогда стоял в этих изберкомах? Рвался голосовать.. так сказать.. инопланетяне? Надо уважать выбор инопланетян. ))
zemljanka 11 апреля 2018 | 00:01
brocer: я голосовала один раз - за Аушева и Гайер, до сих пор горжусь...
Аушев вывел женщин и детей из бесланской школы - когда Зязиков сидел в кустах: Гайер заступилась за Сахарова на съезде.
А Вы не знае е, как проводят операцю "выборы"?
pravdatut 10 апреля 2018 | 23:18
Воспитали такого экземпляра- вот он и рисует.
fleyta6 10 апреля 2018 | 23:24
А у нас в Сергиевом Посаде вовсю звонят колокола. Наука на марше!
bekipp 10 апреля 2018 | 23:26
Меня оскорбил танец архимандрита и его песня про Мурку. И что с этим делать?
tks 10 апреля 2018 | 23:40
bekipp:
Понять. Простить. Повторить.
или так:
Понять. Простить. Принять.
Выбор большой )))
heklya 11 апреля 2018 | 00:03
tks:Понять, простить , повесить....
fleischwolf 11 апреля 2018 | 00:05
bekipp: покупать свечки в другой конторе..страшнее нет им наказания..
killbalafre 10 апреля 2018 | 23:27
Интересно какой символ может оскорбить Путина?
tks 10 апреля 2018 | 23:44
killbalafre: Осмелюсь предположить... Символ Конца, наверное... или как там, типа по-немецки: Эмблайн Кончайн )))
dyymm 10 апреля 2018 | 23:27
...И тут в дверь постучали евреи-сатанисты нетрадиционной сексуальной ориентации с рабами-оруженосцами в нацисткой форме...
zodiak_slon 10 апреля 2018 | 23:30
хихихи. Король оскорбления и издёвки.
tks 10 апреля 2018 | 23:38
Трэш под запретом??
Кстати, в КНДР сарказм запрещен! Видимо, опыт чучхеистов дошёл до дзюдохерии!
segalart 11 апреля 2018 | 00:02
«...оскорбить всех и сразу»...по-моему, таких формулировок даже в СССР не было.......маразматический прогресс налицо
cartman730 11 апреля 2018 | 00:09
Большевистские символы забыл прикрутить до кучи. И хлебало .уйла.