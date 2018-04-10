Основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг выступает на слушаниях в Конгрессе США
Его вызвали, поскольку недавняя утечка личных данных пользователей его ресурса ставит под угрозу право на свободу американцев в сети, — сказал сенатор Билл Нельсон.
Он ранее заявлял о том, что социальная сеть «Фейсбук» подвела миллионы своих пользователей, поскольку плохо обращалась с их личными данными.
Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook. Основатель соцсети считает, что компания не сделала все возможное для обеспечения безопасности информации. Также, выступая на заседании в конгрессе США, он отметил, что специалисты недостаточно сработали для отражения якобы российской «атаки» во время выборов в Штатах. По этой причине Цукерберг планирует собрать инвесторов для обсуждения вариантов исправления ситуации.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putinnavsegda 10 апреля 2018 | 23:51
Приласили на порку рыжего п...ра.