Макрон: Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии будет объявлено в ближайшие дни

Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж продолжит обмен технической и стратегической информацией с партнерами – в частности, Британией и США. Он подчеркнул, что возможные военные меры ни в коем случае не должны затронуть союзников Дамаска, но будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии.

При этом Макрон отметил, что Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и ближневосточном регионе, а также выступает исключительно за строгое соблюдение всеми сторонами международного права, в первую очередь, гуманитарных норм.