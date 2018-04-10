Макрон: Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии будет объявлено в ближайшие дни
Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж продолжит обмен технической и стратегической информацией с партнерами – в частности, Британией и США. Он подчеркнул, что возможные военные меры ни в коем случае не должны затронуть союзников Дамаска, но будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии.
При этом Макрон отметил, что Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и ближневосточном регионе, а также выступает исключительно за строгое соблюдение всеми сторонами международного права, в первую очередь, гуманитарных норм.
Комментарии23
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cukker 10 апреля 2018 | 23:04
французика и отдерут первого, как в петушатнике
cap_ 10 апреля 2018 | 23:15
А как по-сирийски будет «Асаду пи*дa»?
tvitov66 10 апреля 2018 | 23:28
cap_: примерно так же как и с Каддафи, только фамилия другая - тогда мы в ООН тоже в ведро наложили, прямо посреди зала
patrik05 10 апреля 2018 | 23:53
Эммануэль Макрон подчеркнул, что возможные военные меры ни в коем случае не должны затронуть союзников Дамаска, но будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии...
Бздунишка.
– Ты куда?
– Я на джихад!
– Чалму намотай.
– Ну мам...
vvbetin 10 апреля 2018 | 23:33
cap_: А как по-сирийски будет «Асаду пи*дa»?\\\ а для чего вам по-сирийски?.... я так догадываюсь что вы хотите озвучить это Асаду лично...
zapadnay 10 апреля 2018 | 23:33
Макарон - симпатяжка. Молодой, да из ранних и вполне себе адекватный. Производит очень хорошее впечатление. Не суетится, не надрывается, но все по-деловому и солидно. Молодец!
gardaratat 10 апреля 2018 | 23:38
cukker:
а ты спец по петушатникам, знаешь как все заведено там?
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 23:05
К счастью, вопрос о наказании асада будет решаться вне стен ООН и без участия мидовской трольчатины нацлидера.
tvitov66 10 апреля 2018 | 23:12
mikhail_spb_: в Европе только двое пользуются крашенными пасхальными принадлежностями - Макрон и Мэй (она у бОриса одолжила - ему не к чему)
nitsahon 10 апреля 2018 | 23:08
что-то давно в Париже не было никаких серьезных происществий... Макрон с такими заявлениями - доиграется...
tvitov66 10 апреля 2018 | 23:14
nitsahon: а потом ты будешь орать что этнемы авыдокажите настамнету мыжедети
gardaratat 10 апреля 2018 | 23:42
nitsahon:
то есть вата подтверждает, что за всеми терактами в европе (париже) стоит фсб? замечательно).
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:10
7 лет людоед Асад гуманитарно пожирает своих граждан с участием всех остальных людоедов...
azt 10 апреля 2018 | 23:20
zemljanka: 7 лет прокладки рассказывают сказки про людоеда Асада, в то время как "умеренная оппозиция" выкладывает ролики с поеданием человеческих органов.
nanaryfive 10 апреля 2018 | 23:28
zemljanka: 7 лет людоед Асад гуманитарно пожирает своих граждан с участием всех остальных людоедов...
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Странно всё как то. Пару месяцев назад. КНДР с Ынами была самой паханой страной с людаедами. И тут нате тебе после пару пусков ракет дональды куки обосрались и забыли шо там кимченын ест детей заживо и расстреливает хеев на площадях.
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:30
Создал условия для всех людоедов. И полигон для людоедов всех мастей и масштабов...
ivan14 10 апреля 2018 | 23:15
Макрон умыл руки , я думаю бомбить будут сегодня .
vvbetin 10 апреля 2018 | 23:59
ivan14: Макрон умыл руки , я думаю бомбить будут сегодня .\\\Для этого макрон совсем не похож на Понтия Пилата... кого бомбить то будут ваня .. не уточнишь, ?... если и будут бомбить, то только пустыню в Сирии и то если они договорятся с Российским генштабом... потому что американские моряки с дональда кука слишком хорошо понимают что теперь им просто отстирать белые брюки как после атаки российского су 24 в черном море может не понадобится... а если американцы решат сдохнуть вместе со всем свободным европейским миром из за спектакля о бедных сирийских детях которых показывали в спектакле под названием " химическая атака асада с бочкой хлора" белые американские каски под видом местного населения... то пусть применят в ответ на сбитый русскими американский эсминец ядерное оружие... кстати ты тоже можешь одеть белую одежду.. много то лет прожил?
grizzlybear 10 апреля 2018 | 23:29
Макрон - Путину (виновато улыбаясь):
"..Pardonne-moi ce caprice d'enfant .." :)
vvbetin 10 апреля 2018 | 23:29
Слушая макрона вспоминаю рассказ как в старые времена французскому молодому королевичу учитель задал вопрос "Сир покажите где находится Франция на карте?" молодой французский принц ткнул указкой в Англию... и учитель понимая что спорить с учеником смертельно для него говорит "Да сир это Франция только это севернее и называется Англией .. попробуйте ещё раз ..."
salut__521 10 апреля 2018 | 23:33
//возможные военные меры ни в коем случае не должны затронуть союзников Дамаска, //
Макрон совсем не рубит в геноцидных тонкостях. Союзники должны дома сидеть, а не за асадовским людоедским столом, обгладывая сирийскую ножку. Посему следует бить по людоедской морде, невзирая на попавшегося под руку её союзнического брата.
via4eslavdenisov 10 апреля 2018 | 23:37
Мама рОдная, и этот туда же.
zollendorf 11 апреля 2018 | 00:14
По крайней мере ни один урод не сможет заикнуться что перед тем как стереть Асада (и всех кто будет вокруг него копошиться), что не пытались организовать еще одно расследование даже через эту никчемную контору ООН.
Допрут наконец последние политкорректнутые, что договариваться о чем либо с русней - это себя не уважать.