Россия заблокировала проект США резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии

Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии, передает корреспондент «Интерфакса».

12 голосов было «за», два против, одна делегация воздержалась.

Российский постпред при ООН Василий Небензя еще до голосования заявил, что американский проект противоречит российской позиции и не будет принят.

В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект.

Напомним, Москва выносит на голосование два проекта резолюции. Один из них предлагает учредить механизм по расследованию химатак, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено.