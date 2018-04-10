Россия заблокировала проект США резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии
Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии, передает корреспондент «Интерфакса».
12 голосов было «за», два против, одна делегация воздержалась.
Российский постпред при ООН Василий Небензя еще до голосования заявил, что американский проект противоречит российской позиции и не будет принят.
В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект.
Напомним, Москва выносит на голосование два проекта резолюции. Один из них предлагает учредить механизм по расследованию химатак, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено.
Комментарии53
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andre_klimov 10 апреля 2018 | 22:51
Ну так ради этого все и затевалось :)
kottigr1 10 апреля 2018 | 22:52
andre_klimov: В принципе СБ ООН сам может "забанить" РФ раз и навсегда..
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
liquidsky__ 10 апреля 2018 | 22:58
kottigr1: По пьяни родители зачали коттига, тут даже ООН и экспертов не надо, чтоб это понять.
tvitov66 10 апреля 2018 | 23:03
liquidsky__: помница СССР дали коленом под зад из Лиги Наций за агрессию против Финляндии - история учит лишь тому, что никто не учит историю ...
oo0oo 10 апреля 2018 | 23:10
Думаю, скоро Никки Хейли поедет в мордовские лагеря шить варежки для русских солдат)
brocer 10 апреля 2018 | 23:27
oo0oo: А эти солдаты будут кричать *за пацанов". Накормят вас сметаной по горло. Самих не заебало?
olegleon 10 апреля 2018 | 23:16
tvitov66: поэтому то Рузвельт и Черчилль, а они то умнее Вас были, и сделали правильные выводы
kottigr1 10 апреля 2018 | 23:23
olegleon: Рузвельт и Черчилль.. Это было давно, когда был жив СССР и теперь РФ имеет 1,5% от общемировой экономики.. Смешно, когда всему миру указывает "статистическая погрешность"..
olegleon 10 апреля 2018 | 23:29
kottigr1: давно, но ты же не будешь оспаривать, что они были умнее тебя?
kottigr1 10 апреля 2018 | 23:35
olegleon: Согласен.. Тебе есть куда расти. Посмотри хотя бы на меня, на Рузвельта, на Черчеля, ещё на 99% человечества.. Видишь, какие у тебя перспективы роста ?
nikitin43 10 апреля 2018 | 22:59
kottigr1: путен представляет явную угрозу для россии.
tvitov66 10 апреля 2018 | 23:06
nikitin43: путлер не угроза, он зеркало для 76% ватоголовые дибилов. Им мало было августа 1991г - можем повторить
gonza_les 10 апреля 2018 | 23:31
tvitov66: Ты какое отношение имеешь к августу 91, насекомое?))
zemljanka 10 апреля 2018 | 22:59
Людоеды в овечьих лохмотьях...
olegleon 10 апреля 2018 | 23:03
kottigr1: опять ты тут свои украинские мрии выкладываешь?
zuhorer 10 апреля 2018 | 23:05
kottigr1: так или не так, но вопрос о "переучреждении ООН" уже не выглядит совершенно фантастическим.
sergo13 10 апреля 2018 | 23:16
kottigr1: Уже не СНГ, Казахстан представлен отдельно!
kottigr1 10 апреля 2018 | 23:19
sergo13: По согласию бывших Республик СССР их союз был переименован в СНГ и они дали право РФ временно представлять в ООН интересы СНГ, пока каждая из бывших Республик СССР не получит самостоятельное членство в ООН..
Теперь, когда все бывшие Республики СССР имеют самостоятельные представительства в ООН, а СНГ фактически "дышит на ладан" представительство РФ в СБ ООН так же фактически заканчивается...
taxist64 11 апреля 2018 | 00:08
kottigr1: ты дебил, что ли? Если Россию исключить из ООН, тогда нафиг нужна ООН? Эта организация создавалась, чтобы не повторилась мировая война. Для этого у отдельных стран есть право вето. Заметь, не у всех, а только у тех, которые могут мировой пожар устроить. Или ты думаешь, что интересы России будут попираться, а Россия, ядерная держава, всё время будет терпеть? Ты хочешь ядерную войну? У тебя противогаз есть хотя бы? Ты адрес ближайшего бомбоубежища знаешь? Или ты думаешь, что при ракетном ударе западных партнёров либералы не пострадают? Так что, может оставим Россию в ООН?
cap_ 10 апреля 2018 | 23:02
Вот, чему русские за 25 лет научились, так это что-нибудь блокировать.
olegleon 10 апреля 2018 | 23:19
cap_: с США берут пример. ведь больше всех вето именно США наложили.
только недавно в полном одиночестве США остались по вопросу убийства израильтянами палестинцев
cukker 10 апреля 2018 | 22:53
Сирия, вот для чего понадобилось травить Скрипалей. Пора с америкой кончать, пора отомстить за все
venmud 10 апреля 2018 | 23:04
cukker: "Пора с америкой кончать"
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Кончайте, только под себя.
zz682 10 апреля 2018 | 23:09
venmud: Наша ржавая ракета и тебя достанет, пиндос
cap_ 10 апреля 2018 | 23:08
К Сирии подтягиваются американские авианосные группы. Я вас спрашиваю, где наш, русский ответ?! Где "Адмирал Кузнецов"?
raffal 11 апреля 2018 | 00:05
cap_: Где "Адмирал Кузнецов"?
_____________________________
Дома. А его дом это стенка судоремонтного завода. Там он живёт.
ems1 10 апреля 2018 | 22:54
Завтpа весь миp убeдится: либо Путин - клoун, со свoими мультяшными вундеpваффе, либo - Тpамп. Oдин из двух - точнo вoйдёт в истоpию, как закoнченное ЧМO.
zemljanka 10 апреля 2018 | 23:02
ems1: оба двое...
idruker 10 апреля 2018 | 23:09
ems1: нет, есть еще третий вариант: завтра мы не проснемся.
этой крысе легче сдохнуть красиво и унести с собою все человечество, чем дать задний ход и окончательно показать свое ничтожество и провал во всем, к чему он ни прикоснулся. Хорошо что у него дочери есть - так хоть какой шанс остается.
olegleon 10 апреля 2018 | 23:21
idruker: эк тебя трясёт, что не можешь диктовать условия другим. привыкай. тебе об этом даже посол Боливии сказал. и ещё. научись слушать других и учитывать их мнение. об этом почти все, кроме представителя США и Британии говорят сейчас.
polikarpich 10 апреля 2018 | 23:27
idruker: Эх, как хотелось бы заполучить эту ботоксную харю в личное эксклюзивное владение, хотя бы на полчасика... Никакой "пихатинец" не помог бы!
Хотя очередь из желающих здесь наверняка длинющая- а-а...
cap_ 10 апреля 2018 | 23:18
Не прошло и месяца с выборов Пуйла, а курс рубля упал более, чем на 10%.
Те же социальные пенсии, которые с 1 апреля повысили аж на 255 ₽, теперь в долларовом эквиваленте составляют на 7% меньше, чем даже до повышения.
Гггг...
s_talker002 10 апреля 2018 | 22:55
Ну вот и все....*отголосила роща золотая*.
Смешная организация этот ООН, хотя у них таких много всяких ПАСЕ, ОБСЕ и прочих *трах-тибедох*.
sutara 10 апреля 2018 | 22:55
когда уже эту Россию вышвырнут из стран-членов ООН, имеющих право вето!
nikvol 10 апреля 2018 | 23:02
sutara: когда уже эту Россию вышвырнут
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Никогда. Могли бы - давно бы сделали.
zz682 10 апреля 2018 | 23:12
nikvol: Пора Руси швырять ракетами, не хотите что бы мы воняли, уйдем и потушим свет всем......
kottigr1 10 апреля 2018 | 23:25
zz682: Ты кстати можешь этого не дожидаться и сразу самоубиться об стену.. Накажи этим весь мир. Доставь удовольствие людям..
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 23:21
nikvol: // sutara: когда уже эту Россию вышвырнут
===========================
Никогда. Могли бы - давно бы сделали. //
Мнение домохозяйки на тему геополитики засчитано.
Теперь записывай правильный ответ.
Который вкратце звучит так: каждому овощу своё время.
После шанмырка было возможно одно, после Лугандона уже другое, после МН-17 третье, по следам вмешательства в амеровские выборы четвёртое, а после Солсбери уже пятое.
И только пятое это полноценная холодная война, которую 4 года назад устроить было невозможно ни по экономическим, ни по политическим, ни по военно-стратегическим причинам.
Чтобы тебе было ещё понятней, приведу пример на тему твоего любимого победобесия: битва под Берлином в 41-м году была невозможна, в 42-м невероятна, в 43-м крайне маловероятна, в 44-м уже реальна, но состоялась она только в 45-м.
Так вот, путриот, я не удивлюсь, если вскоре окажется, что работа по выдворению Путирашки из Совбеза ООН в апреле 18-го велась под ковром по полной программе.
Учи матчасть, подросток умственный.
bigmaikl 10 апреля 2018 | 22:56
Пора ООН расформировать Совет Безопасности!
Никаких решений!
wlad2011 10 апреля 2018 | 23:06
Национальная идея России - "путин в никуда".
zz682 10 апреля 2018 | 23:14
wlad2011: Национальная идея России , все достали пора тушить всем свет и загнать всех в бункеры, то есть кладбище, простынями запаслись?
tridrikh 10 апреля 2018 | 23:10
лига наций - перед второй мирой... ссср просто выперли взашей из лиги.
ivan14 10 апреля 2018 | 23:11
По моему чемпионата мира не будет . В футбол наши дети тоже играть не будут на стадионах - дорого . Ну если что можно устраивать городские слеты как в КНДР .
entoni 10 апреля 2018 | 23:26
ivan14:Ваши дети будут играть в порошенку))))
polikarpich 10 апреля 2018 | 23:43
entoni: Главное, чтобы "путятинкой" не увлекались.
salut__521 10 апреля 2018 | 23:12
Что и требовалось доказать: говняшка - преступница, террористка и отравительница.
pravdatut 10 апреля 2018 | 23:14
Россияне не хотят жить так, как живут народы ЕС. Для них - это тяжело и сложно.
vitek61 10 апреля 2018 | 23:15
Китай поддержал российскую резолюцию и воздержался при голосовании за американскую.
vvbetin 10 апреля 2018 | 23:21
что страшно ТО что американский конгресс и политических истеблишмент скатывает к мышлению и логике украинских правящих политиков .. то есть ни какой адекватной логики и здравого мышления .. между прочим человек начал становление от животного!!! когда у него появились зачатки логики и связались с его поведением отвязавшись от природных животных инстинктов ... госдеп превращается в животных и вся европа пытается принять это поведение как норму .. господа евро англосаксы ВЫ ПРЕВРАЩАЕТЕСЬ В ЖИВОТНЫХ...
подобных бандеровцам...
razval74 10 апреля 2018 | 23:21
Рашка руководствуется принципом "Кто сильнее, тот и прав" в отношении более слабых.
Сейчас попробует это на себе
mobile_actor 10 апреля 2018 | 23:27
Казахстан голосовал за резолюцию, предложенную США.
vitek61 10 апреля 2018 | 23:33
mobile_actor: И за резолюцию, предложенную Россией. Китай - за российскую и воздержался при голосовании американской...
glebbalbesov 11 апреля 2018 | 00:03
Китай составляет половину населения планеты. И они проголосовали за проект РФ. Либерасты, фас!!!!