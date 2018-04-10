США рассматривают все возможности действия против Сирии
Не исключено, что их предпримут несколько стран. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Ранее президент Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за возможное применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
Комментарии6
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olegleon 10 апреля 2018 | 22:37
"За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора." (ВВС)
и с чего это британцы про это вспомнили? видимо уже поняли, что с "химией" перебор получился
doorin 10 апреля 2018 | 22:37
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал
Кертис Скапаротти предупредил, что к 2020 году США
полностью утратят доминирующее положение в военной
сфере в Европе, если по русским уже сейчас не будет
нанесен сокрушительный ядерный удар.
\ NATO \
nikchimzwet886 10 апреля 2018 | 22:40
doorin: Ну вот. А Явлинский нам про сильную экономику.
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 22:38
Ну что, асадушка, пришла пора платить по счетам?
cukker 10 апреля 2018 | 22:41
педику Макрону пришла хана
azt 10 апреля 2018 | 22:42
Прежде чем начинать новую войну, может все таки стоит хотя бы дождаться результатов ОХЗО?