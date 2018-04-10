США рассматривают все возможности действия против Сирии

Не исключено, что их предпримут несколько стран. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Ранее президент Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за возможное применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.