В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по Сирии
Там рассматриваются инициативы России и западной коалиции по ответу на возможную химическую атаку в сирийском городе Думе. Вашингтон ранее запросил голосование по своему проекту об учреждении нового механизма расследования химатак в Сирии. Москва выставила собственные проекты резолюции. Один из них также предлагает учредить механизм по расследованию химатак, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено.
Комментарии8
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olegleon 10 апреля 2018 | 22:34
забавно, что США так не хотят допускать ОЗХО до расследования. чего же американцы так боятся?
pit_heap 10 апреля 2018 | 22:34
olegleon: США по сути выступает на стороне террористов.
testmeter 10 апреля 2018 | 22:38
pit_heap: "США по сути выступает на стороне террористов" ///
Да-да, они известные фошизды... Жидобандеровцы. Да и вообще - русофобы.
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Только вот на чьей стороне выступает Россия? Которой, как известно, тамнет. Уже 3,7 раза всех победили...
zemljanka 10 апреля 2018 | 22:42
ООН - кормится с конфликтов людоедов.
Не выгоден мир этим чинушам.
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 22:36
Вчера брехню наследника чуркина бубензю пропустили мимо ушей.
Скорее всего, сегодня будет то же самое.
Зря нацдилер кричал : "послушайте нас сейчас".
brocer 10 апреля 2018 | 22:39
mikhail_spb_: Все его ракеты летают только в его голове на ядерном двигателе. А в реале канавы... для всех солдат великой РФ.
testmeter 10 апреля 2018 | 22:40
mikhail_spb_: Не отворачивайтесь! В глаза смотрите...
master_superanalitik 10 апреля 2018 | 22:38
В будущей войне главное соблюдать пропорции: если погибнет Н-ое количество патриотов, то столько же должно погибнуть пораженцев, либералов, изменников и предателей. Иначе будет также как во время революций 1917 года: патриоты погибли на фронтах войны, а пораженцы, предатели и трусы скинули Царя и отдали власть большевикам. В будущей войне должны быть введены штрафные роты и заградительные отряды.
Кому окоп, кому снаряд,
А нам с тобой в заградотряд.