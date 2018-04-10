В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по Сирии

Там рассматриваются инициативы России и западной коалиции по ответу на возможную химическую атаку в сирийском городе Думе. Вашингтон ранее запросил голосование по своему проекту об учреждении нового механизма расследования химатак в Сирии. Москва выставила собственные проекты резолюции. Один из них также предлагает учредить механизм по расследованию химатак, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено.