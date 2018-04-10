Медведев на фоне резкого обвала на российском рынке намерен рассказать в ГД о стабильной обстановке в экономике

Премьер Дмитрий Медведев на фоне резкого обвала на российском рынке и падения курса рубля намерен рассказать в Госдуме о стабильной обстановке в российской экономике. Об этом он сообщил сегодня на встрече с президентом.

Медведев также добавил, что по итогам прошлого года правительство полностью выполнило все социальные обязательства.

Сегодня курс евро на пике впервые за два года превышал 78 рублей. Доллар перевалил за отметку 63.