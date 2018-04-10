Медведев на фоне резкого обвала на российском рынке намерен рассказать в ГД о стабильной обстановке в экономике
Премьер Дмитрий Медведев на фоне резкого обвала на российском рынке и падения курса рубля намерен рассказать в Госдуме о стабильной обстановке в российской экономике. Об этом он сообщил сегодня на встрече с президентом.
Медведев также добавил, что по итогам прошлого года правительство полностью выполнило все социальные обязательства.
Сегодня курс евро на пике впервые за два года превышал 78 рублей. Доллар перевалил за отметку 63.
Комментарии37
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aroswen 10 апреля 2018 | 22:08
Димон, а ты в курсе, что рубель на 10% просел в последние дни? И это только начало ))
general_123 10 апреля 2018 | 22:10
Состояние российской экономики - стабильно тяжёлое.
kottigr1 10 апреля 2018 | 22:10
general_123: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
zemljanka 10 апреля 2018 | 22:20
Мутант. Что с него взять...
Взятки - гладки (с)...
polba 10 апреля 2018 | 22:23
kottigr1: Интересно, а в какой волшебной стране процентное соотношение опрошенных потребителей кардинально иное? Может в вашей щенэвмерлой? Или может у ваших американских хозяев?
efilika 10 апреля 2018 | 22:32
polba: может ты можешь съездить с семьей и на лазурном берегу отдохнуть? А большинство парижан рвут на юг.
costs 10 апреля 2018 | 22:10
aroswen: димон был на iPhone в наушниках , покемона гонял
muuroomaa 10 апреля 2018 | 22:30
aroswen: Димон, а ты в курсе, что рубель на 10% просел в последние дни?
Он Вам НЕ ДИМОН!!!
pyccokokc 10 апреля 2018 | 22:08
Опять победа? Кого на этот раз одолели?
uhovostro 10 апреля 2018 | 22:13
pyccokokc: Собственную экономику...
zemljanka 10 апреля 2018 | 22:22
uhovostro: здравый смысл... как водится...
testmeter 10 апреля 2018 | 22:34
pyccokokc:
Стабильное падение! А чё?
j_partizan 10 апреля 2018 | 22:10
о стабильной обстановке в экономике
______
Её как не было, так и нет.
mmclaren 10 апреля 2018 | 22:11
Сказочный долбаёб...
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 22:11
Песня "Про зайцев"!
Только припев.
Первые две строки.
Исполняет Димон.
Аплодисменты!!!
chernyij 10 апреля 2018 | 22:25
ihor_syvoryj: А в конце пусть споёт "Хорошее настроение", ну и на бис "Всё хорошо прекрасная Маркиза"
ugiazov 10 апреля 2018 | 22:11
Расскажет что падение рубля выгодно для торговли.
grashupfer 10 апреля 2018 | 22:13
Не, ну и без того понятно, что человек этот - дурак катастрофический. Но чтобы до такой жуткой степени... Таких как он, пардон, премьеров отродясь нигде не водилось)
waytothesun 10 апреля 2018 | 22:13
В смысле?! В розовой реальности ДАМа все в ажуре! Яхты, дворцы, виноградники-все ок!
А на вашу экономику клал он прибор.
killbalafre 10 апреля 2018 | 22:18
Есть такая профессия п.здун балалаечник по совместительству премьер министр РФ
lechak 10 апреля 2018 | 22:20
"о стабильной обстановке в экономике"
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Всё хорошо, прекрасная маркиза... всё хорошо, всё хорошо...
ostapbey 10 апреля 2018 | 22:21
Путин знает Россию, как никто с подворотни.
И Медведев нужен Путину как очкарик с двумя книжками под мышкой нужен пацану с задней парты вечерней школы.
Рабочей молодежи с раздельным обучением девочек и мальчиков.
Даже..
gригорьич 10 апреля 2018 | 22:21
В подобной ситуации Нерон играл на скрипке. Медведев главнее Нерона - должно быть пригласит виолончелиста.
sborisych 10 апреля 2018 | 22:25
gригорьич:
Виолончелиста пригласить- ему вроде слабо'- не по чину...
chernyij 10 апреля 2018 | 22:27
gригорьич: виолончелисты дорого берут в России, может денег не хватить даже у любителя уточек.
sborisych 10 апреля 2018 | 22:23
это давно уже не смешно, неДимон...
sparky 10 апреля 2018 | 22:23
Димон бодренько скажет депутанам: "Денег нет и взаймы больше давать не хотят, но мы крепкой поступью стоим на дне кризиса и вот-вот оттолкнемся".
brocer 10 апреля 2018 | 22:25
Много чего можно говорить... За это его и держат...
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 22:26
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения вам.
brocer 10 апреля 2018 | 22:36
bobiksdoh: И они не поняли, что так обычно говорят продажным блядям. Поймут потом. ))
bloempje 10 апреля 2018 | 22:33
Холоп Петрушка решил-таки опять повалять дурачка, полагая, что Хозяин считает его надежным слугой и потому не опустит его в политический сортир, помочившись на других (менее ушлых?) слуг своих. Бесстыжий скоморох да и только!...
edun1952 10 апреля 2018 | 22:35
Может лучше фонтграмму Утесова..."Все хорошо..."
sproter 10 апреля 2018 | 22:35
Даже если медведев выйдет на трибуну в этом балагане и транет на их глазах самку шимпанзе, депутаты молча кивнут кнопке "да", потому что "так надо" и "это заговор пиндосов".
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 22:36
Жалкий - плешивому (фактически обвинил своего "хозяина" в нынешней ситуации):
"...Всё, что было поручено сделать Президентом, что Правительство принимало на себя в качестве ориентиров, всё сделано..."
http://kremlin.ru/events/president/news/57234
cherepovets 10 апреля 2018 | 22:38
Упыри продолжают глумиться над страной
svetalana 10 апреля 2018 | 22:42
После Кемерово и переназначения Тулеева под молчаливое согласие граждан - в граждан будут и дальше плевать заявлениями о стабильности и всеобщем счастье. Это гибель страны.
ostrava 10 апреля 2018 | 22:44
Ну, клоун же- позор страны!