Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению госдолга

Он был намечен на завтра.

В сообщении Минфина говорится, что такое решение принято «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой».

Сегодня в российских СМИ появилась информация о законопроекте, внесенном на прошлой неделе в Конгресс США республиканцами Хоакином Кастро и Майклом Тернером. Документ предполагает введение санкций против суверенного долга России, запрещая операции с российским облигациями, выпущенным через 180 дней после даты введения ограничительных мер.

Также предлагается запретить сделки по облигациям семи крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Данные меры связаны с отравлением бывшего полковника ГРУ Серея Скрипаля и его дочери Юлии.

В конгрессе США подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг. Скорее всего, он так и останется на стадии разработки, поскольку власти не решатся на такой шаг, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

Он добавил, что такого рода инициативы, — это способ подготовки переговоров на высшем уровне.