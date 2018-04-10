Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению госдолга
Он был намечен на завтра.
В сообщении Минфина говорится, что такое решение принято «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой».
Сегодня в российских СМИ появилась информация о законопроекте, внесенном на прошлой неделе в Конгресс США республиканцами Хоакином Кастро и Майклом Тернером. Документ предполагает введение санкций против суверенного долга России, запрещая операции с российским облигациями, выпущенным через 180 дней после даты введения ограничительных мер.
Также предлагается запретить сделки по облигациям семи крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Данные меры связаны с отравлением бывшего полковника ГРУ Серея Скрипаля и его дочери Юлии.
В конгрессе США подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг. Скорее всего, он так и останется на стадии разработки, поскольку власти не решатся на такой шаг, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
Он добавил, что такого рода инициативы, — это способ подготовки переговоров на высшем уровне.
Комментарии6
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odobryam_s 10 апреля 2018 | 22:06
А небось уже и в бюджет заложили эти доходы....
kottigr1 10 апреля 2018 | 22:15
odobryam_s: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
brocer 10 апреля 2018 | 22:29
kottigr1: Для вхождения в ваши три процента много и не нужно. Прямо горжусь собой. Что же остальные 97% делают? Они безработные?
kottigr1 10 апреля 2018 | 22:43
brocer: Ну.. К примеру в РФ проживает 43 000 000 пенсионеров с размером средней пенсии в 13,2 тысячи рублей. На покупку новеньких "Land Cruiser", боюсь им копить нужно дольше их жизни..
chernyij 10 апреля 2018 | 22:33
kottigr1: А как же великая культура современной России? Тимати, Киркоров, Басков и Бурито?
gardaratat 10 апреля 2018 | 22:48
ну шо ватнички? понеслась?
чо там искандеры еще смеются?