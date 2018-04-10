В Нью-Йорке должно начаться заседание Совета безопасности ООН

Россия и США представят на нём свои предложения, касающиеся расследования предполагаемой химической атаки в Сирии. В результате недавней бомбардировки города Думы, по некоторым данным, могли погибнуть десятки человек.

На голосование в Совбез Россия вынесет сразу два проекта резолюции, — об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. По их данным, первый документ будет предполагать учреждение механизма независимого расследования химатак в Сирии, второй же будет касаться обеспечения работы экспертов Организации по запрещению химоружия на месте инцидента в Восточной Гуте. США, в свою очередь, предложат Совету безопасности ООН собственный вариант резолюции по расследованию случившегося в Сирии. День назад Совбез уже собирался для решения того же «сирийского» вопроса, однако компромисса участникам встречи достичь не удалось. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал прежний проект американской резолюции неприемлемым, а риторику Запада — конфронтационной и переходящей все границы.

Напомним, о бомбардировке города Думы снарядами с хлором в конце недели сообщил целый ряд неправительственных организаций, следящих за конфликтом в Сирии. Судя по распространенному видео, подлинность которого не подтверждена, в результате атаки пострадали десятки человек, среди которых немало детей. США и их союзники ответственность за случившееся возложили на армию Башара Асада, а также Иран и Россию, которые её поддерживают. Москва же заявляет, что сообщения о химической атаке в Восточной Гуте — не подтверждаются, а видео и фото с места говорят об их постановочном характере.

В качестве ответа на химическую атаку США уже сегодня ночью могут нанести ракетные удары по Сирии: к побережью этой страны прибыл американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами.

«Вполне вероятно, что в скором времени будет конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Но это точно не будет большая война», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов.

Он добавил, что полноценный конфликт между двумя странами может начаться случайно. Одна сторона может увидеть в действиях другой значительно большую угрозу, чем на самом деле, отметил главный редактор сайта carnegie.ru