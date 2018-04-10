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Эксклюзив Эха 22:00, 10 апреля 2018

В Нью-Йорке должно начаться заседание Совета безопасности ООН

Россия и США представят на нём свои предложения, касающиеся расследования предполагаемой химической атаки в Сирии. В результате недавней бомбардировки города Думы, по некоторым данным, могли погибнуть десятки человек.

На голосование в Совбез Россия вынесет сразу два проекта резолюции, — об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. По их данным, первый документ будет предполагать учреждение механизма независимого расследования химатак в Сирии, второй же будет касаться обеспечения работы экспертов Организации по запрещению химоружия на месте инцидента в Восточной Гуте. США, в свою очередь, предложат Совету безопасности ООН собственный вариант резолюции по расследованию случившегося в Сирии. День назад Совбез уже собирался для решения того же «сирийского» вопроса, однако компромисса участникам встречи достичь не удалось. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал прежний проект американской резолюции неприемлемым, а риторику Запада — конфронтационной и переходящей все границы.

Напомним, о бомбардировке города Думы снарядами с хлором в конце недели сообщил целый ряд неправительственных организаций, следящих за конфликтом в Сирии. Судя по распространенному видео, подлинность которого не подтверждена, в результате атаки пострадали десятки человек, среди которых немало детей. США и их союзники ответственность за случившееся возложили на армию Башара Асада, а также Иран и Россию, которые её поддерживают. Москва же заявляет, что сообщения о химической атаке в Восточной Гуте — не подтверждаются, а видео и фото с места говорят об их постановочном характере.

В качестве ответа на химическую атаку США уже сегодня ночью могут нанести ракетные удары по Сирии: к побережью этой страны прибыл американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами.

«Вполне вероятно, что в скором времени будет конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Но это точно не будет большая война», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов.

Он добавил, что полноценный конфликт между двумя странами может начаться случайно. Одна сторона может увидеть в действиях другой значительно большую угрозу, чем на самом деле, отметил главный редактор сайта carnegie.ru

Комментарии

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aroswen 10 апреля 2018 | 22:03

"Если услышите вой сирены в эти дни.....знайте:
-Это ПИЗДЕЦ,а не учения" (с)

kottigr1 10 апреля 2018 | 22:04

aroswen:

ЭТОНЕМЫ и ВЫФСЁВРЕТИ.... - привычно начал свою речь в ООН представитель РФ-ии.

doorin 10 апреля 2018 | 22:04

Новый советник американского президента по нацбезопасности
объявил, что больше не будет никаких сделок с русскими :

Ни по уничтожению хим.оружия, ни по ограничению ракет средней
и меньшей дальности, ни по размещению ядерного оружия в космосе,
отмены ядерных испытаний и т.д. и т.п.

Никаких ограничений по проведению военных учений USA
c использованием ядерного оружия где бы то ни было, особенно
в Северной Корее, Сирии, Иране, Пакистане, Китае, Прибалтике,
Севастополе, на Курильских островах и Камчатке.

В общем USA в течение ближайших двух недель официально
выходят из всех сделок ранее заключенных с русскими врагами.

\The Washington Post\

kottigr1 10 апреля 2018 | 22:07

doorin:
Рать варваров.
Нас - тьма из тьмы.
Царей - послушные холопы.
Сквозняк пустынной Азии
в прорубленном окне Европы.

doorin 10 апреля 2018 | 22:08

Breaking news from USA !!!
======================
Новый глава ЦРУ USA Джина Хаспел вновь открыла
расследование об обстоятельствах убийства Д.Кеннеди,
т.к. открылись новые обстоятельства, указывающие
на причастность к устранению президента USA
самого Путина. Оказывается пули выпущенные
в голову Кеннеди одновременно с четырех разных точек,
были обработаны нервно-паралитическим
веществом - точно таким же как и в Солсбери.

\CNN\

stebinmaku 10 апреля 2018 | 22:25

ЕС безоговорочно поддерживает необходимость ответа на варварское поведение России - ледниковый период без газа, чума, "испанка", "белые ходоки".. сколько можно уже измываться над Европой?..

nikchimzwet886 10 апреля 2018 | 22:12

doorin: Не читайте до обеда американских газет.

brocer 10 апреля 2018 | 22:07

aroswen: Вы услышите только что "россияне не пострадали". А матерям их хоронить десятками (надеюсь что не сотнями). Смешно в реале наблюдать за страной, в которой у властей все деньги хранятся у врагов. в виде виолончелей. ))

cap_ 10 апреля 2018 | 22:30

Ну теперь русские начинают понимать, что Путину не надо мешать - он отлично справится с развалом и уничтожением страны 404 - РФии...

master_superanalitik 10 апреля 2018 | 22:33

aroswen:
Да ты прав! Америка - страна неограниченных человеческих ресурсов. Если мы замочим миллион американцев, то США откроет границы и пригласит к себе миллион мигрантов. А потому у России есть только одна проблема: где же мы всех америкосов, либералов-пораженцев хоронить то будем?

mamiluk 10 апреля 2018 | 22:06

Поздно пить боржоми...гопники решили оттянуть время...но для ВМС США-это не помеха...кровавому Асаду и К придется ответить по полной программе.

olegleon 10 апреля 2018 | 22:09

mamiluk: "будет конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Но это точно не будет большая война"
ну и Асаду может достаться.

vlabumur 10 апреля 2018 | 22:10

Хор: Сейчас прольется чья-то кровь, Сейчас прольется, прольется...
Заяц: Ах, неужели навсегда Закроются мои косые очи!
Хор: Сейчас свершится и прольется...
Заяц: И не увижу я тебя, Моя любовь, Моя любовь
- Охотник: Сейчас, сейчас!

Пиф-паф, ой-ой-ой! мультипликационный фильм.

nikchimzwet886 10 апреля 2018 | 22:16

Если бы США обвинили Россию в применении химического оружия под Волоколамском - я бы в это больше поверил. Более того, я бы их поддержал.

j_partizan 10 апреля 2018 | 22:21

Он добавил, что полноценный конфликт между двумя странами может начаться случайно.
_________
У России выбора нет, придётся применять ядерное оружие.
Население планеты может готовиться к смерти.

razval74 10 апреля 2018 | 22:23

Израиль: Давайте быстро нанесем удар вон по той авиабазе и слиняем
США: Нет, мы медленно подплывем и от@издим всех, кто не спрятался

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