Сегодня станут известны первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Неделю назад «Ливерпуль» в первом тайме уничтожил лидера английской Премьер лиги – «Манчестер Сити». Тогда совершенно не ощущалось, что команда Хосепа Гваридиолы безоговорочный лидер АПЛ. Напротив, к исходу получаса игры коллектив Юргена Клоппа забил три мяча горожанам. По словам главного тренера Сити, чтобы отыграть столь солидный гандикап, его команде нужно провести почти идеальный матч. К слову, в «Манчестере» не сможет помочь Ливерпулю дисквалифицированный капитан Хендерсон. Под вопросом выход на поле форвард Моххамеда Салаха. Получившего в первой игре травму паха.

Шансы «Ромы» на то, чтобы пройти Барселону, еще более призрачны. И хотя счет 3:0 устроит итальянскую команду после поражения в Каталонии 1-4, трудно представить, что Барса позволит себе вольность крупно проиграть клубу, который даже по итальянским меркам к числу грандов не относится.

Телеканал Матч ТВ покажет ответный между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», начиная с 21.45.