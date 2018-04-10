Структура Олега Дерипаски решила отказаться от аэропорта в Геленджике
Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на его продажу, — сообщает «Интерфакс». По данным агентства, сделка предполагает выкуп банком ВТБ и его неназванным партнером 99% капитала аэропорта. По данным системы СПАРК, сейчас единственным владельцем воздушной гавани является компания «Вестюн», принадлежащая двум физическим лицам.
Комментарии16
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brocer 10 апреля 2018 | 21:35
ДериРыбка еще много чего продаст, и Путина в конце концов. Лет через пять посмотрим. только. Любой путинский патриот, вроде бляди.. иногда дорогой.
meister_luvin 10 апреля 2018 | 21:48
brocer:
процесс пошел; капиталы побежали
brocer 10 апреля 2018 | 21:51
meister_luvin: Заводы, которые они подняли практически с нуля остались. Эти санкции именно против России а не против ДериРыбок.
meister_luvin 10 апреля 2018 | 21:54
brocer: Иностранным агентам не верю!
brocer 10 апреля 2018 | 21:58
meister_luvin: Надо было написать "агент путина" блин. Как же я ошибся. Нет мне оправдания. Доверие такого человека как вы не оправдал.
ura_123 10 апреля 2018 | 22:05
brocer: С нуля...Подняли заводы... Как этот город-завод под Питером??? Пикалёво! Там как?
brocer 10 апреля 2018 | 22:11
ura_123: Спросите у них. Чел реально нашел сбыт их продукции. Потому и стал богатым. Многие получили зарплату только благодаря ему. И таких заводов сотни по стране.
zemljanka 10 апреля 2018 | 22:17
Новые схемы...
brocer 10 апреля 2018 | 22:21
zemljanka: Это своего рода талант. Ценить надо, а не ездить им по шее.
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 21:41
Замечательный мужик
Меня вывез в Гележик...
tks 10 апреля 2018 | 21:41
А чё так? Несварение желудка? Непроходимость кишечника у путинского троглодита?
Отрыжка пошла?
andreygo 10 апреля 2018 | 21:42
Как же теперь к Путину во дворец летать?
brocer 10 апреля 2018 | 21:45
andreygo: Построят метро. ) Теперь это тело только в вагонах будет ездить.
captainobvious 10 апреля 2018 | 21:49
кто сказал "ползучая национализация олигархов"? ))
mamiluk 10 апреля 2018 | 21:59
Если дело так дальше пойдет...может, "структуры Дерипаски" откажутся и от бешеных зарплат...и начнут помогать бедным соотечественникам? Конечно, это чушь...гопники отберут у населения последнее....Да россиян ждут жуткие потрясения...но они будут терпеть и ждать доброго царя...и "пока не сгниет проклятый запад"...
meister_luvin 10 апреля 2018 | 22:39
mamiluk:
еще не вечер!