Структура Олега Дерипаски решила отказаться от аэропорта в Геленджике

Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на его продажу, — сообщает «Интерфакс». По данным агентства, сделка предполагает выкуп банком ВТБ и его неназванным партнером 99% капитала аэропорта. По данным системы СПАРК, сейчас единственным владельцем воздушной гавани является компания «Вестюн», принадлежащая двум физическим лицам.