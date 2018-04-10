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21:31, 10 апреля 2018

Структура Олега Дерипаски решила отказаться от аэропорта в Геленджике

Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на его продажу, — сообщает «Интерфакс». По данным агентства, сделка предполагает выкуп банком ВТБ и его неназванным партнером 99% капитала аэропорта. По данным системы СПАРК, сейчас единственным владельцем воздушной гавани является компания «Вестюн», принадлежащая двум физическим лицам.

Комментарии

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brocer 10 апреля 2018 | 21:35

ДериРыбка еще много чего продаст, и Путина в конце концов. Лет через пять посмотрим. только. Любой путинский патриот, вроде бляди.. иногда дорогой.

meister_luvin 10 апреля 2018 | 21:48

brocer:

процесс пошел; капиталы побежали

brocer 10 апреля 2018 | 21:51

meister_luvin: Заводы, которые они подняли практически с нуля остались. Эти санкции именно против России а не против ДериРыбок.

meister_luvin 10 апреля 2018 | 21:54

brocer: Иностранным агентам не верю!

brocer 10 апреля 2018 | 21:58

meister_luvin: Надо было написать "агент путина" блин. Как же я ошибся. Нет мне оправдания. Доверие такого человека как вы не оправдал.

ura_123 10 апреля 2018 | 22:05

brocer: С нуля...Подняли заводы... Как этот город-завод под Питером??? Пикалёво! Там как?

brocer 10 апреля 2018 | 22:11

ura_123: Спросите у них. Чел реально нашел сбыт их продукции. Потому и стал богатым. Многие получили зарплату только благодаря ему. И таких заводов сотни по стране.

zemljanka 10 апреля 2018 | 22:17

Новые схемы...

brocer 10 апреля 2018 | 22:21

zemljanka: Это своего рода талант. Ценить надо, а не ездить им по шее.

bobiksdoh 10 апреля 2018 | 21:41

Замечательный мужик
Меня вывез в Гележик...

tks 10 апреля 2018 | 21:41

А чё так? Несварение желудка? Непроходимость кишечника у путинского троглодита?
Отрыжка пошла?

andreygo 10 апреля 2018 | 21:42

Как же теперь к Путину во дворец летать?

brocer 10 апреля 2018 | 21:45

andreygo: Построят метро. ) Теперь это тело только в вагонах будет ездить.

captainobvious 10 апреля 2018 | 21:49

кто сказал "ползучая национализация олигархов"? ))

mamiluk 10 апреля 2018 | 21:59

Если дело так дальше пойдет...может, "структуры Дерипаски" откажутся и от бешеных зарплат...и начнут помогать бедным соотечественникам? Конечно, это чушь...гопники отберут у населения последнее....Да россиян ждут жуткие потрясения...но они будут терпеть и ждать доброго царя...и "пока не сгниет проклятый запад"...

meister_luvin 10 апреля 2018 | 22:39

mamiluk:

еще не вечер!

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