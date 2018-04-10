На Украине арестовано еще одно российское судно
. Об этом написал в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, песок, который добывала компания, используется для строительства Крымского моста.
Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российский траулер «Норд». Экипаж обвинили в нарушении порядка пересечения границы с Крымом. Сегодня капитана Владимира Горбенко выпустили под залог.
Комментарии38
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nanaryfive 10 апреля 2018 | 21:33
Хохлы прям пиратством занялись конкретно.
kottigr1 10 апреля 2018 | 21:35
nanaryfive: Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.
cullfriz 10 апреля 2018 | 21:40
Хохлы подобны комару жужат, жужат ...
Потом вдруг бац... и комар в лепешку :))
yakov18 10 апреля 2018 | 21:50
cullfriz: Не , не так-ИХТАМНЕТЫ под носом у пиндосов жужжали,жужжали ?..Потом вдруг бац-и все ИХТАМНЕТЫ в одну большую лепешку...-миллионов на 900 деревянных, если по три лимона за каждого комара..
chernyij 10 апреля 2018 | 22:36
cullfriz: но в данном случае, БАЦ попадает не по комару а то себе по глазу стукнет, то по щеке, то вторая вместо комара подставляется. БАЦ или старый, или очень неметкий, или с восточными глазами.
ura_123 10 апреля 2018 | 21:35
nanaryfive: Дружок,а в чём именно пиратство?
chernyij 10 апреля 2018 | 22:39
ura_123: он же из Зазеркалья
kottigr1 10 апреля 2018 | 21:40
nanaryfive: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.
Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.
В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.
yakov18 10 апреля 2018 | 21:47
nanaryfive: На Украине задержано еще одно судно..
Ну чего это суднО на Неньку Украину залезло-охальное?
А я мультик видел Ютьюбе-там Путин на Россию залез и ....
chernyij 10 апреля 2018 | 22:42
yakov18: застрял?
master_superanalitik 10 апреля 2018 | 21:51
nanaryfive:
В этой игре дело вовсе не в химической атаке, а в том кто кого раньше разорит экономически. И в этой ситуации у России появляются дополнительные козыри: наши предки часто заманивали противника в глубь России, тот растягивал свои коммуникации, вынужден был вкладывать деньги в оккупированные русские территории. Так было с шведским королем Карлом XII, Наполеоном, Гитлером. Даже Ленин со своим Брестским миром, когда отдали часть России смог навредить немцам. Путин достоин своих предков, он также отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше и тем самым растянул коммуникации противника, заставил этого противника кормить страны-нахлебники во главе с Украиной. И уже сейчас страны дикого Запада уже вынуждены считать копейки, в том числе и США. В этой ситуации очень важна помощь России со стороны Украины. Именно хохлы-свидомиты должны вцепиться мертвой хваткой в страны Дикого Запада и заставить их давать гроши на пропитание цэевропейцам. Причем цэевропецы должны вести себя как настоящие паразиты, как пиявки на теле пролетариата, должны вцепиться в глотку Европе и США и сказать им: вы волчары позорные, сбили нас спонталыку, рассорили с нашими русскими братьями, а потому платите гроши, и хорошие гроши. Украине помощь со стороны Запада должна быть во много раз больше нежели засранцам из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Запад должен понять, что у свидомитов даже дерьмо лучше чем у засранцев из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы с Дикого Запада?
chukhonets 10 апреля 2018 | 22:11
master_superanalitik:
"отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше"
Ну вы просто нереальный супераналитик - чисто русские Грузия, Молдавия... Эстонец в чисто русской Эстонии по-вашему русский? И грузин тоже? Вы всех вокруг так люто ненавидите, все такие засранцы кроме вас, но все без исключения "чисто русские"... Вам бы шизофрению подлечить...
hicat 10 апреля 2018 | 21:54
nanaryfive: Ну а чего?
Убогую Россию сейчас только ленивый не пинает.
slonosl1 10 апреля 2018 | 21:55
nanaryfive: Наложен арест на корыто, которое участвовало в варварской добыче песка в Каркинитском заливе. Что не так? Грёбанные оккупанты рушат и уничтожают все к чему притрагиваются. Так кто пираты?
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 22:05
nanaryfive: когда за газ вернете 2,5 млрд$? Ворье великорусское.
garrytabur 10 апреля 2018 | 21:33
У нас так и кораблей не останется. Придется песок на яхтах Дерипаски возить. Все равно рыбки там уже нет......
kottigr1 10 апреля 2018 | 21:37
garrytabur: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года.
В Украине начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска), судно "Норд"...
navsegda 10 апреля 2018 | 21:35
Мультики с нереальной вундервафлей показывали , про ядерный пепел говорили , про танки на Киев говорили несколько раз и , мля , хохлам всё нипочём , не боятся , может опять Путина с голым торсом запустить ?
ura_123 10 апреля 2018 | 22:00
navsegda: С голым торсом,ниже пояса,вид сзади)))
kara 10 апреля 2018 | 21:36
если это правда, то украина завтра в море перестанет выходить
navsegda 10 апреля 2018 | 21:38
kara: ой ли ))) ты как Одессу перекроешь ? надо законы соблюдать и никто не будет задерживать
mavviomi 10 апреля 2018 | 21:36
Правильно Украина! У кацапских воров нужно конфисковывать наворованную собственность.
fedya_111 10 апреля 2018 | 21:36
Пора отбирать пироги у воинственных укропейцев.
Пользоваться не умеют.
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:37
А россия может и из южного берега Белого моря привезти на северный берег Черного моря..
Все равно Кузя пристаивает к маме.
Кузькиной даже.
koleg197 10 апреля 2018 | 21:43
до ЧМ можно делать все что угодно
vsexnezabanite 10 апреля 2018 | 21:46
все таки уровень журналистов нонче ниже плинтуса
не арестовано, а разрешено арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, добывавшее песок для строительства моста в районе Керчи"
vsveter 10 апреля 2018 | 21:49
Украина - Сомали в Европе.
Жалкое и ничтожное государство. Всё рушится, остались только понты и нацики.
brocer 10 апреля 2018 | 21:55
vsveter: В Украине все будет хорошо. Им даже работать не нужно. Все оплатит хозяин.
pravdatut 10 апреля 2018 | 22:00
vsveter: За 18 лет рашка опустилась в ж... , все рушится, остались только кремлевские понты.
pravdatut 10 апреля 2018 | 22:00
vsveter: За 18 лет рашка опустилась в ж... , все рушится, остались только кремлевские понты.
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 22:10
vsveter: ты, гнида великодержавная, скажи лучше, когда твоя супер-пупер держава долг за газ отдаст? Ворье-пидарье сплошное.
polit_person 10 апреля 2018 | 21:49
Нищает ненька. Бандеровцы занялись грабежом, загонят ее в гроб.
aluksejsilver 10 апреля 2018 | 22:02
Видать шавкам дали добро. Пока одни травят у себя наших предателей, другие машут дубинами у Сирии, а вот эти гадят по-мелкому. Сами бы не решились, идёт общий навал.
mamiluk 10 апреля 2018 | 22:11
Это просто праздник какой-то...Теперь российские гопники-заткнули свои пасти...любое движение или окрик со стороны МИД -может привести к очередным мерам со стороны международного сообщества...с оккупантами сегодня не церемонятся..."искандеры" дружно молчат, засунув свои грязные языки в одно место.
lincolnmkx 10 апреля 2018 | 22:18
В Украине наложили арест на российское судно, участвовавшее в краже песка в оккупированной Керчи. О новом аресте российской собственности сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, С его слов, прокуратура Крыма совместно с ВМС ВС Украины зафиксировали участие российской компании в разграблении природных ресурсов Украины. Речь о добыче и вывозе в РФ песка из Каркинитского залива в Черном море.“Добычу вело судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ, ворованный песок используют для незаконного строительства Оккупантского моста в районе Керчи”, - поделился информацией глава ГПУ.
Стоит отметить, что корабль-нарушитель после кражи песка в Крыму причалил к порту украинского города Южный, что в Одесской области. Там оно и было арестовано.
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 22:23
Если не играть роль тупого патриота и дрессированной обезьянки, которая всегда "за" решения партии и правительства, то надо признать подобное бездействие, как позорное. Это как минимум.
shakhtar 10 апреля 2018 | 22:28
Самая БОГАТАЯ страна песок тырит ,тьху........
kurok 10 апреля 2018 | 22:37
В далёкие времена пиратство приносило солидный доход, тем кого не пускали в порты государств.Приходилось выкручиваться и грабить купеческие суда. Но в последствии появлялась радужная возможность быть повешенным на рее. Хохлы с азартом встали на эту проторенную дорожку многовековой давности. Но итог будет один, болтаться на рее и проветриваться на морском ветерке. Очень жаль упрямых хохлов !!!