На Украине арестовано еще одно российское судно

. Об этом написал в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, песок, который добывала компания, используется для строительства Крымского моста.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российский траулер «Норд». Экипаж обвинили в нарушении порядка пересечения границы с Крымом. Сегодня капитана Владимира Горбенко выпустили под залог.