Совет безопасности ООН должен начать рассмотрение проектов резолюции США и России по Сирии

Как пишут западные СМИ, первым на голосование будет вынесен американский проект документа. Однако Россия может наложить на него вето. Москва, со своей стороны, подготовила два проекта резолюции. Один из них касается создания независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии, второй поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химоружия для проведения расследования в сирийском городе Дума.

Напомним, страны Запада обвинили сирийские правительственные войска в применении химоружия против боевиков и мирного населения в районе Восточной Гуты. В Москве и Дамаске это отрицают.