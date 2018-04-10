Совет безопасности ООН должен начать рассмотрение проектов резолюции США и России по Сирии
Как пишут западные СМИ, первым на голосование будет вынесен американский проект документа. Однако Россия может наложить на него вето. Москва, со своей стороны, подготовила два проекта резолюции. Один из них касается создания независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии, второй поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химоружия для проведения расследования в сирийском городе Дума.
Напомним, страны Запада обвинили сирийские правительственные войска в применении химоружия против боевиков и мирного населения в районе Восточной Гуты. В Москве и Дамаске это отрицают.
Комментарии30
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agamasat 10 апреля 2018 | 21:37
Когда Москва говорит о независимых механизмах каких-то расследований, я начинают рыдать от смеха.)
agamasat 10 апреля 2018 | 21:42
... ибо независимость в данном случае, по Москве, может быть только от здравого смысла и, в добавок, от каких-либо нравственных установок.
haldey 10 апреля 2018 | 21:54
agamasat: Дык, американцы и пробивают на эмоции, если ситуацию проанализировать, то ложь видна и без расследования, ну а против расследования могут выступать только эмоциональные уроды, которым эмоции затмили разум.
Так что, не рыдайте и не смейтесь, успокойтесь, все проверят, все расследуют. А кино, что ж кино, оно и есть кино... Вам нужна правда? Или вам нужно американское видение ситуации, это могут быть совершенно разные вещи. Хотя, есть и такой вариант, что американцы правы, надо просто дождаться результатов расследования.
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 21:46
agamasat: В случае войны надо прекратить внутри страны вражескую пропаганду, а штатных американских пропагандонов надо посадить или получится как в ПМВ.
nanaryfive 10 апреля 2018 | 21:54
serhio_25__: В случае настоящей войны с США либерастов с Эха, всяких орехов-шендеровичей повесим первыми что бы панику не разводили как тов. Сталин делал. Иначе войну не выиграем.
tvitov66 10 апреля 2018 | 21:54
serhio_25__: тоже заметил что чёрные лебеди клином пошли? Сержунь, как думаешь - скоро лебединое Озеро накроет весь одноименный кооператив?
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 22:12
tvitov66: Тупенький, какое Лебединое озеро при ядерной войне. Ты реально думаешь, что вас в СШа в бункер белого дома вывезут?
master_superanalitik 10 апреля 2018 | 21:49
agamasat:
Россия - самая честная и справедливая страна в мире. А потому всех, кто выступает за поражение России в любой войне следует пороть, но только по решению Международного Казачьего суда (МКС), который следует учредить в Ростове-на-Дону.
agamasat 10 апреля 2018 | 21:56
master_superanalitik: serhio_25__: Вы забываете один важный момент: этот мир построен не россией, а Западом. России просто дали войти в этот мир и стать его полноправным членом. Однако, мы все повели себя по свински. За что и будем расплачиваться. Именно мы развязываем войну, а не Запад.
master_superanalitik 10 апреля 2018 | 22:01
agamasat:
Для России любая открытая война куда лучше чем та, которую вели против России страны Дикого Запада все эти годы. Русские народ-победитель, и нам отступать некуда, а то придется бежать аж до Северного полюса. Россия и США уже воевали друг с другом в Корее и во Вьетнаме, и как-то обошлись без применения ядерного оружия. И сейчас до этого не дойдет. России в отличие от США терять нечего!
agamasat 10 апреля 2018 | 22:08
master_superanalitik: в голове у вас понос. Россию не окружают враги. Врагами их делает банда Кремля, которая видит угрозу для своего безраздельного господства на россии в свободе и человеческих правах, разносимые западным миром. Если бы мы пошли по западному пути развития, мы бы были действительно великой страной. А пока что мы способны на единственное - покупать продукты и технологии западной цивилизации, да трясти своими боевыми яйцами в полной убежденности в том, что бабы еще нарожают.
venmud 10 апреля 2018 | 21:38
А вот здесь с резолюциями России Совбезу необходимо соглашаться.
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:46
venmud: с резолюциями будут знакомиться в парадной, пока россия подождет в дворницкой..
Видел ли ты картину маслом "земство обедает"??
Вот и подожди..;
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:49
земской управы. Кажется все просто. Весь дом не показан, а есть только на картине изображение светлой стены земской управы. Крестьянские депутаты решили пообедать. Душные комнаты не прельщают крестьян, да и соседство с «благородными» представителями земства не удовлетворяет их. Поэтому они решили отобедать на свежем воздухе.
Художник изобразил кого-то уже отобедавшим и дремлющим, а кого-то, кто продолжает скудную трапезу, с нехитрой деревенской провизией. Еда нехитрая. У кого-то сухой хлеб. У другого хлеб с солью и пучок зеленого лука.....
Даже..
.
nanaryfive 10 апреля 2018 | 21:40
Один из них касается создания независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии, второй поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химоружия для проведения расследования в сирийском городе Дума.
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Не для этого всё это затевалось, тут как со Скрипалями. Чую пахнет войной.
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:44
Кастрированный СССР меряется пиписками с США?
И какие ставки и кто принимает??
Дааааже.
nanaryfive 10 апреля 2018 | 21:48
ostapbey: Россия - колос на глиняных ногах. Смотри не ошибись как Гитлер в своё время. )))
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:56
nanaryfive: а в чем ошибся Гитлер в свое время?
в большевиках?
в колхозах?
в строительстве коммунизма?
в дворце Советов вместо Христа спасителя?
?¿?
И кто победил в борьбе России с Гитлером?
..
оказывается Россия победила сама себя!!
Как самка паука победила своего супруга после секса.
Целиком!!!
а ты колосс! Пора и тебя к стенке, если еще два колосса подберешь с нивы русской истории!!
Даже...
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 21:48
ostapbey: Кастрированная Корея померилась пиписками с США и у Кореи пеписка оказалась больше.
goshan31 10 апреля 2018 | 21:56
serhio_25__: у вас и справка есть?
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 22:16
goshan31: У США пиписка оказалась большой только в твиттере.
А вот и справка:
6 июня 2017
topwar.ru
США отводят два авианосца от Кореи.
ostapbey 10 апреля 2018 | 21:59
serhio_25__:и куда пошла КНДР в гимностерке тов Жукова с погонами?
В Россию?
А фиг ты угадал..Пошла КНДР в южную корею лабать блюз!!
В Чутта нуга чу чу!!
Даже.
snips 10 апреля 2018 | 22:01
serhio_25__: это сча кацапию к кндр приравнял )) ?
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 22:18
snips: Это я США к обосрасшимя от КНДР приравнял. Куда им с Россией мериться?
Кстати, почему укропы такие тупые? Ведь в случае начала боевых действий один из первых ударов Россия нанесет по Украине.
snips 10 апреля 2018 | 22:24
serhio_25__: мне в сиднее мудень ваще плевать че там будет на месте кацапии )) это раз а во вторых кто сказал что кацапию будут воевать ? Гибридно как союз утопят в говне и будешь ты опять жрать коктейль из антибиотиков и курицы ))) и радоваться прекрасной жизни
razval74 10 апреля 2018 | 21:51
Запасаемся попкорном и готовимся следить за телеизбиением очередного диктора.
У каждого десятилетия должен быть свой хусейн.
razval74 10 апреля 2018 | 21:55
razval74: т.е диктатора
snikkersnepper 10 апреля 2018 | 21:51
Закругляясь на сегодня (авось завтра Апокалипсис) короткий экскурс для детей, эховских эльфов и просто деби... альтернативно одаренных личностей.
9 апреля.
США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту.
"Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных" (постпред США Никки Хейли).
10 апреля. День.
МИД Сирии направил ОЗХО официальное приглашение посетить город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы произошедшей «химатаке».
"Министерство направило официальное приглашение Организации по запрещению химического оружия направить группу миссии, чтобы посетить Думу и расследовать утверждения, касающиеся инцидента с якобы имевшим место использованием в ней химического оружия".
10 апреля. Вечер.
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оправятся в в сирийский город Дума, где, по сообщению организации «Белые каски», якобы имела место химическая атака.
"Сегодня технический секретариат ОЗХО попросил власти САР провести необходимые приготовления для ее отправки. Команда готовится отправиться в Сирию в ближайшее время" (глава ОЗХО).
10 апреля. Ночь...
Россия выдвигает резолюцию о допуске наблюдателей в Гуту, США, об этом даже не вспоминает - оказывается, им и так уже все ясно...
У вас еще голова не кружится? Учитывая, с какой интенсивностью вас вертят на оси...
ostapbey 10 апреля 2018 | 22:11
snikkersnepperсколько минут сохраняется химическое оружие на жертвах?
Это вопрос..
А ответ : отравляющие вещества на жертвах можно обнаружить в течение времени, не превышающее времени Нибенимэнзи с динамой.
Как только выветрится ОВ с трупа, так и заходите гости дорогие.
Ищите нашу виновность невиновность.
И обрящете ангельскую чистоту России и на сирийском поприще..
Даже..
tox2 10 апреля 2018 | 22:06
на очередном саммите какой-нибудь Си Цзиньпин трампу даст ниже пояса, чтобы этот клоун из гримерки не выходил. задолбал уже рынок волатильностью качать