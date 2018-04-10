На свадьбе принца Гарри и актриса Меган Маркл не будет политиков, в том числе и британского премьера Терезы Мэй
На торжество, которое состоится 19-го мая, приглашены люди, которые имеют прямое отношение к паре, — пишет «Индепендент» со ссылкой на правительственный источник. По его словам, эта свадьба будет скромнее, чем у принца Уильяма, который в 2011-м году женился на Кейт Миддлтон. Туда приглашали ряд государственных чиновников.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и его невеста отказались от подарков на свадьбу. Вместо этого они просят направить взнос в благотворительные фонды.
Комментарии2
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agamasat 10 апреля 2018 | 21:08
Машку Захарову могли бы и пригласить для веселухи!)
neyexo 10 апреля 2018 | 21:10
Все ради того, чтобы не приглашать Обаму - друга Гарри.
Т.к. нельзя пригласить Обаму и не пригласить Трампа.
А обоих одновременно тоже нельзя.
Вот и вся разгадка.