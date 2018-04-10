На свадьбе принца Гарри и актриса Меган Маркл не будет политиков, в том числе и британского премьера Терезы Мэй

На торжество, которое состоится 19-го мая, приглашены люди, которые имеют прямое отношение к паре, — пишет «Индепендент» со ссылкой на правительственный источник. По его словам, эта свадьба будет скромнее, чем у принца Уильяма, который в 2011-м году женился на Кейт Миддлтон. Туда приглашали ряд государственных чиновников.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его невеста отказались от подарков на свадьбу. Вместо этого они просят направить взнос в благотворительные фонды.