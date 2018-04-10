Марк Цукерберг вызван в Сенат США
Основатель Фейсбука должен объяснить, почему его платформа не смогла обеспечить приватность десятков миллионов пользователей после глобальной утечки личных данных. Кроме того, он должен вновь ответить на вопросы, связанные с вмешательством России в американские выборы. Как ожидается, заседание стартует в 21:15 по московскому времени.
Комментарии6
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brocer 10 апреля 2018 | 21:08
Даже страшно смешно представить что скажет создатель сети изначально предназначенных для слежки за людьми.
sir_charlie 10 апреля 2018 | 21:12
brocer: что-что - что следил, да не уследил, но мамой клянусь, впредь лучше следить буду и ко Дню гнзависимости выявлю 150,000 офицеров ГРУ в подкастах
brocer 10 апреля 2018 | 21:17
sir_charlie: Непонятливые. Наверное во всех сетях есть активный аккаунт. )) Вы внимание обращаете на работу браузера? На то, какую вам рекламу показывают? Нет? Идеальное тело для сбыта товаров. Соцсети на таких миллиарды делают.
antipatrick46 10 апреля 2018 | 21:24
sir_charlie: Это тролли пригожинские боятся, что их реальные имена раскроют, а нормальным людям не страшно.
brocer 10 апреля 2018 | 21:28
antipatrick46: Что вы патрик, что вы антипатрик. Одинаковые. Хотя это и понятно. Работаете на заводе наверное. Некогда думать. Обычные люди просто.
prender 10 апреля 2018 | 21:17
маркуша должен удалить аккаунт маньки плясуньи, митьки айфончика, друга полурумын пргуна с батутом, царелюбительницы недопрокуры и еще нескольких креативных деятелей политики