Марк Цукерберг вызван в Сенат США

Основатель Фейсбука должен объяснить, почему его платформа не смогла обеспечить приватность десятков миллионов пользователей после глобальной утечки личных данных. Кроме того, он должен вновь ответить на вопросы, связанные с вмешательством России в американские выборы. Как ожидается, заседание стартует в 21:15 по московскому времени.