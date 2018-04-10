США планируют усиливать экономическое давление на Россию, и среди возможных мер – введение нефтяного эмбарго
Об этом сегодня в интервью РБК сказал политолог Валерий Соловей.
Напомним, что введенные ранее Соединенными Штатами санкции привели к резкому обвалу на российском рынке. Рубль упал по отношению к доллару и евро до самого низкого уровня за последние два года. Крупнейшие российские миллиардеры потеряли за последние дни около 17-ти миллиардов долларов.
Комментарии24
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agamasat 10 апреля 2018 | 21:06
Население россии, конечно, геройски потерпит. Единственное условие - успешная ликвидация кремлевской банды!
polba 10 апреля 2018 | 21:12
agamasat: Большая экономическая война, следствием которой НЕИЗБЕЖНО становится полноценная мировая война, началась. И начали её, как обычно, англосаксы.
doorin 10 апреля 2018 | 21:14
Русские окончательно порваны в клочья, заявил
официальный представитель Совета
национальной безопасности USA Майкл Энтон,
выступая сегодня в Конгрессе USA.
\ Politiken, Дания \
snips 10 апреля 2018 | 21:16
polba: ой мля помним мы уже эти лозунги в газете труд и где ссср?
yazva_sibirskaya 10 апреля 2018 | 21:18
polba: ага, да, загнали нашего олуха в Сирию...
nikchimzwet886 10 апреля 2018 | 21:19
polba: О чём когда-то договорились Хрущёв и Кеннеди, затем Горбачев и Рейган., а теперь договорятся Путин и Трамп?
Заметьте, что при Хрущёве и Горбачёве запасы химического оружия были в сотни раз больше. чем сейчас.
cukker 10 апреля 2018 | 21:07
эмбарго вводятся Совбезом, Россия тоже введет эмбарго и будет топить все корабли с товарами из США. шутки закончились
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 21:19
cukker: // эмбарго вводятся Совбезом, Россия тоже введет эмбарго и будет топить все корабли с товарами из США. шутки закончились //
Ага, будут топить.
Вот только истребителя истребителей Отмирала Кузнецова отремонтируют (лет за 10 обещают управиться), дровишек для него заготовят - и начнут топить.
Кстати, удило, санкционный бриллиант это не нефтяное эмбарго, а арест бабок вашего пересидента.
Но глядя, как Запад взялся за Дзюдохерию - к моменту коронации нaцпидepa может оказаться, что короновать уже не на что.
polba: // Большая экономическая война, следствием которой НЕИЗБЕЖНО становится полноценная мировая война //
Не сцы, клоун, на этот раз обойдётся только сменой твоих хозяев - всё же в 21м веке живём. Несмотря на то, что многие ностальгируют по 17-му.
А к смене хозяина готовься заранее, холоп - учи китайский.
Что до нефтяного эмбарго - портянки, может ваша наука попробует делать жратву сразу из нефти?
mmclaren 10 апреля 2018 | 21:28
honduras_on_kolima: ЁЁёё!!! От куда берут таких дибилов? У тебя хватает терпения им отвечать...
budweiser23 10 апреля 2018 | 21:21
cukker: чём топить? Аэрофлотом?
ivanov356 10 апреля 2018 | 21:07
Да примите мальчишку в мировое правительство, а то всё загубит.
len56 10 апреля 2018 | 21:09
Да,результаты правления Путина-полный капец!
Но народ должен сплотиться вокруг этого прекрасного человека!
И вперёд-НА МИНЫ!!!!
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 21:09
Никакая "Америка" не убьёт страну так, как озёрная банда:
"Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания. Их производители не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС "
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/09/764366-seti-predupredili
domtrubaiiiataji 10 апреля 2018 | 21:10
вот, это уже теплее, будет теперь у слопатыедов курс, 1 лопата блинов= 1 ведро нефти
ostanovka 10 апреля 2018 | 21:12
Ну что, нефть в обмен на продовольствие.
У Путина прекрасный опыт.
eniro 10 апреля 2018 | 21:21
ostanovka: Эмбарго будет сопровождаться одновременно запретами на скупку российского госдолга и на трансфер любых чувствительных технологий. Советский Союз не выдержал, и Россия не сможет. Надо быть реалистами"(С)
prender 10 апреля 2018 | 21:14
ну это уже за пределами а на какие средства главный будет существовать? нет так не пойдет
10.04 шьешь начальник. лучше на майами в белом костюме, чем у вовки северное сияние в матросской тишине.
nikolaysatin 10 апреля 2018 | 21:20
Опаньки! И сколько тогда будет бензин стоить? Его ж завплись будет! Я помню 66-ой по 6.5 копейки, по-моему, за литр в начале 60-х на заправке рядом с домом. Половиночка копеечки эта очень запомнилась.
zemlak 10 апреля 2018 | 21:21
давайте скорее нефтяное эмбарго! очень жду!
blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:21
Ааааа, верните срочно Обаму!!!!
Да хоть Рейгана откопайте, только бы не этот отмороженный "друг"!
gbborg 10 апреля 2018 | 21:21
У России в этом противостоянии с США есть надежда на успех только лишь при Чайна -поддержке. Но Китаю выгодно это противостояние двух основных его претендентов - соперников на мировое господство. Его превосходная позиция сводится к лозунгу: "Вы там, мать вашу ..., подеритесь! А мы вас потом, на своих условиях, помирим ...
mandrian2008 10 апреля 2018 | 21:23
алилуйя.Давно пора.
bervalano 10 апреля 2018 | 21:27
Туды их в качель!
venmud 10 апреля 2018 | 21:29
А вот это, уважаемая Евгения Марковна, Вы в полной мере даже а страшных снах не видели.