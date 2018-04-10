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21:01, 10 апреля 2018

США планируют усиливать экономическое давление на Россию, и среди возможных мер – введение нефтяного эмбарго

Об этом сегодня в интервью РБК сказал политолог Валерий Соловей.

Напомним, что введенные ранее Соединенными Штатами санкции привели к резкому обвалу на российском рынке. Рубль упал по отношению к доллару и евро до самого низкого уровня за последние два года. Крупнейшие российские миллиардеры потеряли за последние дни около 17-ти миллиардов долларов.

Комментарии

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agamasat 10 апреля 2018 | 21:06

Население россии, конечно, геройски потерпит. Единственное условие - успешная ликвидация кремлевской банды!

polba 10 апреля 2018 | 21:12

agamasat: Большая экономическая война, следствием которой НЕИЗБЕЖНО становится полноценная мировая война, началась. И начали её, как обычно, англосаксы.

doorin 10 апреля 2018 | 21:14

Русские окончательно порваны в клочья, заявил
официальный представитель Совета
национальной безопасности USA Майкл Энтон,
выступая сегодня в Конгрессе USA.

\ Politiken, Дания \

snips 10 апреля 2018 | 21:16

polba: ой мля помним мы уже эти лозунги в газете труд и где ссср?

yazva_sibirskaya 10 апреля 2018 | 21:18

polba: ага, да, загнали нашего олуха в Сирию...

nikchimzwet886 10 апреля 2018 | 21:19

polba: О чём когда-то договорились Хрущёв и Кеннеди, затем Горбачев и Рейган., а теперь договорятся Путин и Трамп?
Заметьте, что при Хрущёве и Горбачёве запасы химического оружия были в сотни раз больше. чем сейчас.

(комментарий скрыт)

cukker 10 апреля 2018 | 21:07

эмбарго вводятся Совбезом, Россия тоже введет эмбарго и будет топить все корабли с товарами из США. шутки закончились

honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 21:19

cukker: // эмбарго вводятся Совбезом, Россия тоже введет эмбарго и будет топить все корабли с товарами из США. шутки закончились //
Ага, будут топить.
Вот только истребителя истребителей Отмирала Кузнецова отремонтируют (лет за 10 обещают управиться), дровишек для него заготовят - и начнут топить.
Кстати, удило, санкционный бриллиант это не нефтяное эмбарго, а арест бабок вашего пересидента.
Но глядя, как Запад взялся за Дзюдохерию - к моменту коронации нaцпидepa может оказаться, что короновать уже не на что.

polba: // Большая экономическая война, следствием которой НЕИЗБЕЖНО становится полноценная мировая война //
Не сцы, клоун, на этот раз обойдётся только сменой твоих хозяев - всё же в 21м веке живём. Несмотря на то, что многие ностальгируют по 17-му.
А к смене хозяина готовься заранее, холоп - учи китайский.
Что до нефтяного эмбарго - портянки, может ваша наука попробует делать жратву сразу из нефти?

mmclaren 10 апреля 2018 | 21:28

honduras_on_kolima: ЁЁёё!!! От куда берут таких дибилов? У тебя хватает терпения им отвечать...

budweiser23 10 апреля 2018 | 21:21

cukker: чём топить? Аэрофлотом?

ivanov356 10 апреля 2018 | 21:07

Да примите мальчишку в мировое правительство, а то всё загубит.

len56 10 апреля 2018 | 21:09

Да,результаты правления Путина-полный капец!
Но народ должен сплотиться вокруг этого прекрасного человека!
И вперёд-НА МИНЫ!!!!

stas_russkiy 10 апреля 2018 | 21:09

Никакая "Америка" не убьёт страну так, как озёрная банда:

"Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания. Их производители не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС "

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/09/764366-seti-predupredili

domtrubaiiiataji 10 апреля 2018 | 21:10

вот, это уже теплее, будет теперь у слопатыедов курс, 1 лопата блинов= 1 ведро нефти

ostanovka 10 апреля 2018 | 21:12

Ну что, нефть в обмен на продовольствие.
У Путина прекрасный опыт.

eniro 10 апреля 2018 | 21:21

ostanovka: Эмбарго будет сопровождаться одновременно запретами на скупку российского госдолга и на трансфер любых чувствительных технологий. Советский Союз не выдержал, и Россия не сможет. Надо быть реалистами"(С)

prender 10 апреля 2018 | 21:14

ну это уже за пределами а на какие средства главный будет существовать? нет так не пойдет
10.04 шьешь начальник. лучше на майами в белом костюме, чем у вовки северное сияние в матросской тишине.

nikolaysatin 10 апреля 2018 | 21:20

Опаньки! И сколько тогда будет бензин стоить? Его ж завплись будет! Я помню 66-ой по 6.5 копейки, по-моему, за литр в начале 60-х на заправке рядом с домом. Половиночка копеечки эта очень запомнилась.

zemlak 10 апреля 2018 | 21:21

давайте скорее нефтяное эмбарго! очень жду!

blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:21

Ааааа, верните срочно Обаму!!!!
Да хоть Рейгана откопайте, только бы не этот отмороженный "друг"!

gbborg 10 апреля 2018 | 21:21

У России в этом противостоянии с США есть надежда на успех только лишь при Чайна -поддержке. Но Китаю выгодно это противостояние двух основных его претендентов - соперников на мировое господство. Его превосходная позиция сводится к лозунгу: "Вы там, мать вашу ..., подеритесь! А мы вас потом, на своих условиях, помирим ...

mandrian2008 10 апреля 2018 | 21:23

алилуйя.Давно пора.

(комментарий скрыт)

bervalano 10 апреля 2018 | 21:27

Туды их в качель!

venmud 10 апреля 2018 | 21:29

А вот это, уважаемая Евгения Марковна, Вы в полной мере даже а страшных снах не видели.

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