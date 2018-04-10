США планируют усиливать экономическое давление на Россию, и среди возможных мер – введение нефтяного эмбарго

Об этом сегодня в интервью РБК сказал политолог Валерий Соловей.

Напомним, что введенные ранее Соединенными Штатами санкции привели к резкому обвалу на российском рынке. Рубль упал по отношению к доллару и евро до самого низкого уровня за последние два года. Крупнейшие российские миллиардеры потеряли за последние дни около 17-ти миллиардов долларов.