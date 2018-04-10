Французские военные обвинилис росийские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с фрегатом в Средиземном море

Французские военные обвинили российские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с французским фрегатом в Средиземном море. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на ВМС страны. По их данным, к кораблю подошли бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом бомбардировщик был вооружен. Французская сторона называет маневры недружественными и опасными и напоминает о правилах полетов во избежание аварий.

Французский фрегат охраняет американский эсминец «Дональд Кук», который подошел сегодня к сирийскому городу Тартус. Он оснащен ракетами «Томагавк». Ранее турецкая газета «Хюрриет» писала, что российские военные самолеты как минимум четыре раза подлетали к кораблю после того, как он вошел в территориальные воды Сирии. Впрочем, в Пентагоне эту информацию опровергли.