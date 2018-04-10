Французские военные обвинилис росийские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с фрегатом в Средиземном море
Французские военные обвинили российские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с французским фрегатом в Средиземном море. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на ВМС страны. По их данным, к кораблю подошли бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом бомбардировщик был вооружен. Французская сторона называет маневры недружественными и опасными и напоминает о правилах полетов во избежание аварий.
Французский фрегат охраняет американский эсминец «Дональд Кук», который подошел сегодня к сирийскому городу Тартус. Он оснащен ракетами «Томагавк». Ранее турецкая газета «Хюрриет» писала, что российские военные самолеты как минимум четыре раза подлетали к кораблю после того, как он вошел в территориальные воды Сирии. Впрочем, в Пентагоне эту информацию опровергли.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sir_charlie 10 апреля 2018 | 21:05
Какие еще "недружественные маневры"?
Маневры были, напротив, абсолютно дружественными!
lezhin 10 апреля 2018 | 21:08
sir_charlie: об-ся сын кулацкий, убежал г-но роняя
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:27
Французские военные...
==============
И эти с полными памперсами.
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 21:05
Лятуны, мля...Вспомнился Иван Грозный: " ....я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает!"(с)))))
nemez1 10 апреля 2018 | 21:07
Сука, кругом одне враги.
riots 10 апреля 2018 | 21:07
Агрессивно прилетели и не менее агрессивно улетели.
Ух, силища.
budweiser23 10 апреля 2018 | 21:07
Главное, чтобы там по близости не было турецкого фрегата!
prender 10 апреля 2018 | 21:09
блин ну давайте нагадьте по всем фронтам. чтоб уже обратной дороги вообще не было. жгите мосты за собой и впереди себя. за родную сирию продадим и детишек своих и жен в полон отдадим.
клинические феерические идиоты.
liquidsky__ 10 апреля 2018 | 21:10
prender: Не сцы, либерастами откупимся.
agamasat 10 апреля 2018 | 21:10
Однажды долетаются - на весь мир вопить будут, как их никто не любит!
polit_person 10 апреля 2018 | 21:12
Что делают эти суда в территориальных водах чужого государства? Кто их туда приглашал?
dimka75 10 апреля 2018 | 21:20
polit_person:
а то не "суда", то сурьёзные корабли, для сурьёзного разговора
navsegda 10 апреля 2018 | 21:22
polit_person: а с чего ты взял что они в чьих-то территориальных водах , они в нейтральных )
Дальность крылатых ракет 1.600км-2.400км , кораблям совсем не надо близко подходить
alger 10 апреля 2018 | 21:26
polit_person: заблудились и кроме того там все отпусники, ехали в Анталию,
ну воооооообщем - ихтамнет - усек
dibiloid 10 апреля 2018 | 21:26
че на кук бумагу туалетную завезли не бояться что обосруться боюсь чо это им не поможет утонут в собственном паносе