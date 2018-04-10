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21:01, 10 апреля 2018

Французские военные обвинилис росийские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с фрегатом в Средиземном море

Французские военные обвинили российские самолеты в совершении агрессивных маневров рядом с французским фрегатом в Средиземном море. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на ВМС страны. По их данным, к кораблю подошли бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом бомбардировщик был вооружен. Французская сторона называет маневры недружественными и опасными и напоминает о правилах полетов во избежание аварий.

Французский фрегат охраняет американский эсминец «Дональд Кук», который подошел сегодня к сирийскому городу Тартус. Он оснащен ракетами «Томагавк». Ранее турецкая газета «Хюрриет» писала, что российские военные самолеты как минимум четыре раза подлетали к кораблю после того, как он вошел в территориальные воды Сирии. Впрочем, в Пентагоне эту информацию опровергли.

Комментарии

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sir_charlie 10 апреля 2018 | 21:05

Какие еще "недружественные маневры"?
Маневры были, напротив, абсолютно дружественными!

lezhin 10 апреля 2018 | 21:08

sir_charlie: об-ся сын кулацкий, убежал г-но роняя

r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:27

Французские военные...
==============
И эти с полными памперсами.

nikto_nikak 10 апреля 2018 | 21:05

Лятуны, мля...Вспомнился Иван Грозный: " ....я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает!"(с)))))

nemez1 10 апреля 2018 | 21:07

Сука, кругом одне враги.

riots 10 апреля 2018 | 21:07

Агрессивно прилетели и не менее агрессивно улетели.
Ух, силища.

budweiser23 10 апреля 2018 | 21:07

Главное, чтобы там по близости не было турецкого фрегата!

prender 10 апреля 2018 | 21:09

блин ну давайте нагадьте по всем фронтам. чтоб уже обратной дороги вообще не было. жгите мосты за собой и впереди себя. за родную сирию продадим и детишек своих и жен в полон отдадим.
клинические феерические идиоты.

liquidsky__ 10 апреля 2018 | 21:10

prender: Не сцы, либерастами откупимся.

agamasat 10 апреля 2018 | 21:10

Однажды долетаются - на весь мир вопить будут, как их никто не любит!

polit_person 10 апреля 2018 | 21:12

Что делают эти суда в территориальных водах чужого государства? Кто их туда приглашал?

dimka75 10 апреля 2018 | 21:20

polit_person:
а то не "суда", то сурьёзные корабли, для сурьёзного разговора

navsegda 10 апреля 2018 | 21:22

polit_person: а с чего ты взял что они в чьих-то территориальных водах , они в нейтральных )
Дальность крылатых ракет 1.600км-2.400км , кораблям совсем не надо близко подходить

alger 10 апреля 2018 | 21:26

polit_person: заблудились и кроме того там все отпусники, ехали в Анталию,
ну воооооообщем - ихтамнет - усек

dibiloid 10 апреля 2018 | 21:26

че на кук бумагу туалетную завезли не бояться что обосруться боюсь чо это им не поможет утонут в собственном паносе

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