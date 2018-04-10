Россия намерена поставить на голосование Совбеза ООН два проекта резолюции по Сирии
Один из них предлагает учредить механизм по расследованию химических атак. Второй касается поддержки направления экспертов Организации по запрещению химического оружия на место инцидента в Восточной Гуте.
Ранее Соединенные Штаты обратились в Совбез с просьбой провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования случаев предполагаемых химических атак в Сирии. По запросу Вашингтона оно может пройти в 10 вечера по московскому времени.
Комментарии21
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mercer57 10 апреля 2018 | 21:06
уже поздно....
"Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока, сообщило американское издание Stars and Stripes.
В боевую группу помимо самого авианосца входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".
Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек"
pit_heap 10 апреля 2018 | 21:07
mercer57: Точно также они плавали к берегам КНДР
mercer57 10 апреля 2018 | 21:10
pit_heap: там не было детских смертей от хлора
pit_heap 10 апреля 2018 | 21:19
mercer57: Так и в Гуте их не было.Была идиотская видеофальшивка от белых касок.Только что показали кадры из Гуты из той самой больницы,куда приехали специалисты.Нет там не убитых ни пострадавших от хлора и местнве врачи, как и жители ходят без противогазов и не знают о какой химии вообще речь
cilovit 10 апреля 2018 | 21:26
mercer57: А вы уже провели раследование ? Или вам это не надо?
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:12
pit_heap: А Псаки как-то хотела послать корабли к берегам Белоруссии.
snikkersnepper 10 апреля 2018 | 21:23
pit_heap:
Меня так прикалывает, когда местные насекомые употребляют оборот "уже поздно" с учетом выхода АУГ из Норфолка, штат Виргиния (и идущей, на самом деле, в Персидский залив на ротацию), то есть в 10 000 (прописью - ДЕСЯТИ ТЫСЯЧАХ) км от Сирии (куда она если и придет, то не раньше мая).
Не говорите ничего, не объясяйте, не спрашивайте. Бесполезно.
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:10
mercer57: А помнишь как Дональд Кук после майдана на всех парах в Крым шпарил? Но стоило над ним несколько раз пролететь российскому самолёту - и эсминец повернул восвояси, а 30 моряков подали рапорт на увольнение. Опять припасайте памперсы, агрессоры.
goshan31 10 апреля 2018 | 21:13
r88w556xl4: то есть детишек хлором-это по нашему..
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:14
goshan31: По-вашему - это травить людей, убивать беззащитных животных, распространять фейки о химатаке.
bonhoeffer 10 апреля 2018 | 21:17
r88w556xl4:
Уже было, аккурат год назад:
"В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат в Хомсе. 59 ракет - так американцы ответили на химическую атаку в провинции Идлиб, которая произошла во вторник. По старой традиции, США предпочли не выяснять, кто стоит за этой атакой, и нанесли удар."
mercer57 10 апреля 2018 | 21:18
r88w556xl4: а ты так и не понял, что Крым отдали плешивому фюреру в качестве наживки.... Вот он её проглотил и теперь дорожка приведёт его прямо в Гаагу ( если конечно не склеит ласты преждевременно ).
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 21:22
mercer57: дорожка приведёт его прямо в Гаагу
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Бормоча тут сутками гаага, гаага, пора бы уже знать, что Россия, как и США и Китай, не попадают под юрисдикцию гаагского международного суда. Невежды.
navsegda 10 апреля 2018 | 21:29
r88w556xl4: пральна , лучше сами удавите шарфиком ну или табакеркой по плешине , исторический опыт есть
budweiser23 10 апреля 2018 | 21:15
mercer57: В 2003 году, в момент максимального усиления, в состав 6 флота ВМС США, а именно он базируется в Средиземном море, входили более 40 надводных кораблей, в том числе 2 авианосца, 2-4 атомные подводные лодки, 175 самолетов и 21000 военнослужащих....
cilovit 10 апреля 2018 | 21:24
mercer57: Да ,недавно они также дружно двигались к северной Корее и ?:
serhio_25__ 10 апреля 2018 | 21:29
mercer57: Очень возможно, что в ближайшее время может начаться война.
Я бы эховских хомяков начал бы уже сажать, как предателей Родины и пропагандонов врага.
budweiser23 10 апреля 2018 | 21:11
Бросить лапшу мы умеем, только уши все прижимают!
prender 10 апреля 2018 | 21:11
в совбезе будет предоставлено два проекта - один за и второй против.
какой то да пройдет.
наконец настоящая дипломатия.
pyccokokc 10 апреля 2018 | 21:12
России давно пора выносить на Совбез вопрос: Путин восхитителен или просто гениален?
agamasat 10 апреля 2018 | 21:14
Ну что же, может в перерывах между заседаниями представители совбеза ООН и послушают российских клоунов в качестве разрядки...