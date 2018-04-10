Россия намерена поставить на голосование Совбеза ООН два проекта резолюции по Сирии

Один из них предлагает учредить механизм по расследованию химических атак. Второй касается поддержки направления экспертов Организации по запрещению химического оружия на место инцидента в Восточной Гуте.

Ранее Соединенные Штаты обратились в Совбез с просьбой провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования случаев предполагаемых химических атак в Сирии. По запросу Вашингтона оно может пройти в 10 вечера по московскому времени.