Несколько московских аэропортов временно закроют из-за репетиции парада Победы 11-го и 13-го апреля

Временные ограничения будут введены в районах Внуково и Астафьево, Домодедово и Жуковского. Воздушное пространство там будет закроют около 11-ти утра примерно на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по организации воздушного движения. Там отметили, что аэропорт «Шереметьево» данные ограничения не затронут. В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут перенести на резервные дни.