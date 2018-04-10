Несколько московских аэропортов временно закроют из-за репетиции парада Победы 11-го и 13-го апреля
Временные ограничения будут введены в районах Внуково и Астафьево, Домодедово и Жуковского. Воздушное пространство там будет закроют около 11-ти утра примерно на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по организации воздушного движения. Там отметили, что аэропорт «Шереметьево» данные ограничения не затронут. В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут перенести на резервные дни.
Комментарии21
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fikus74 10 апреля 2018 | 20:35
во дебилы. бизнес по-русски. правда им могут компенсировать из бюджета, т.е. с наших налогов.
danko1 10 апреля 2018 | 20:46
fikus74: Дурдом полный, когда чужую Победу неадекват для раздувания своего мнимого величия использует, тратя на это миллиарды и создавая людям неудобства.
Но когда нет собственных побед, а сплошь поражения и преступления, то вынужден использовать нагло Победу отцов и дедов для демонстрации современного оружия и агрессии.
poluputing 10 апреля 2018 | 20:53
fikus74: не могут , а по закону компенсируют. Интересуйтесь законами принятыми вашей думой которую вы избрали
odobryam_s 10 апреля 2018 | 20:37
Блин! Задрали уже этими парадами...... Будто не почти 80 лет прошло, а только вчера с фронта!
olegleon 10 апреля 2018 | 20:44
odobryam_s: да, 73 года прошло уже, а таких как ты до сих пор коробит при воспоминании об этом
vlad_sabbath 10 апреля 2018 | 20:47
olegleon:А такие как ты гордятся тем, что погибло 30 млн человек и говорят "можем повторить"
danko1 10 апреля 2018 | 20:56
vlad_sabbath: Ветераны, заставшие правление Путина, проклинали его.
Не за то они воевали, что путинская банда уничтожала Россию и стала агрессором, да и все признаки фашизма Путин ввел в России.
Мерзко использовать чужую Победу.
Да и первые 20 лет, когда много ветеранов еще были живы, не отмечали этот день как праздник. Слишком велика была боль потерь.
polba 10 апреля 2018 | 21:16
vlad_sabbath: Да. Мы гордимся дедами, которые смогли задавить еврофашизм потеряв всего 27 миллионов человек, поскольку этот самый еврофашизм собирался уничтожить 300 миллионов.
poluputing 10 апреля 2018 | 20:55
olegleon: Коробит конечно, когда знаешь как Днепр дважды перекрывался горами трупов призванных полевыми военкоматами украинцев
brocer 10 апреля 2018 | 21:00
poluputing: Они бежали с оккупированных территорий? У вас логика есть? Или украинство осталось?
vlad_sabbath 10 апреля 2018 | 20:41
А что, танки будут репетировать парад на взлетной полосе??
snaker 10 апреля 2018 | 21:03
vlad_sabbath: А что, танки будут репетировать парад на взлетной полосе??
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Да нет, просто "Армада" на этот раз полетит. Завезли сверхлегкую фанеру.
punyoshohlai 10 апреля 2018 | 20:44
парада Победы 11-го и 13-го апреля
Потом 1,2,5,7,8,9 мая
ostanovka 10 апреля 2018 | 20:48
Кого на этот раз победили? Исис? Басмачей? Сионофашистов?
Парад в честь тотального идиотизма.
Деды на той стороне плюются.
alex_shvydky 10 апреля 2018 | 20:51
Когда уже это закончится??
bordij 10 апреля 2018 | 20:56
alex_shvydky: Скоро как только томогавки полетят а он ответит по эсминцу , так что парада не будет не успеют.
encopresis 10 апреля 2018 | 20:57
Остафьево! Авиаторы, итить вашу мать! И закрывать надо не некоторые на время, а все и навсегда. Ибо нехрен.
blindpew_33 10 апреля 2018 | 20:59
Они вообще охренели?!
Так заигрались в солдатики, что уже по полной программе нарушают жизнедеятельность целого мегаполиса.
navsegda 10 апреля 2018 | 21:00
А торжественный провоз вундервафли с ядрёным двигателем ожидается ?
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 21:05
Во время репетиций этих парадов ВСЕГДА проводится репетиция похорон первых лиц. Только, естественно, не афишируется. Это, как напоминание...
nikolaysatin 10 апреля 2018 | 21:07
Уверен на 100%, что если бы парад 9 мая проходил восстановленными и действующими самолётами, танками и прочей техникой времён войны без ряженых в новенькую форму тех лет колонн переодетыхюв неё нынешних солдат Кремлёвского полка, было бы в 1000 раз интереснее и, главное, правильнее. Вот не надо этих Армат с Су-57!