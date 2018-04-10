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20:32, 10 апреля 2018

Несколько московских аэропортов временно закроют из-за репетиции парада Победы 11-го и 13-го апреля

Временные ограничения будут введены в районах Внуково и Астафьево, Домодедово и Жуковского. Воздушное пространство там будет закроют около 11-ти утра примерно на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по организации воздушного движения. Там отметили, что аэропорт «Шереметьево» данные ограничения не затронут. В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут перенести на резервные дни.

Комментарии

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fikus74 10 апреля 2018 | 20:35

во дебилы. бизнес по-русски. правда им могут компенсировать из бюджета, т.е. с наших налогов.

danko1 10 апреля 2018 | 20:46

fikus74: Дурдом полный, когда чужую Победу неадекват для раздувания своего мнимого величия использует, тратя на это миллиарды и создавая людям неудобства.
Но когда нет собственных побед, а сплошь поражения и преступления, то вынужден использовать нагло Победу отцов и дедов для демонстрации современного оружия и агрессии.

poluputing 10 апреля 2018 | 20:53

fikus74: не могут , а по закону компенсируют. Интересуйтесь законами принятыми вашей думой которую вы избрали

odobryam_s 10 апреля 2018 | 20:37

Блин! Задрали уже этими парадами...... Будто не почти 80 лет прошло, а только вчера с фронта!

olegleon 10 апреля 2018 | 20:44

odobryam_s: да, 73 года прошло уже, а таких как ты до сих пор коробит при воспоминании об этом

vlad_sabbath 10 апреля 2018 | 20:47

olegleon:А такие как ты гордятся тем, что погибло 30 млн человек и говорят "можем повторить"

danko1 10 апреля 2018 | 20:56

vlad_sabbath: Ветераны, заставшие правление Путина, проклинали его.
Не за то они воевали, что путинская банда уничтожала Россию и стала агрессором, да и все признаки фашизма Путин ввел в России.
Мерзко использовать чужую Победу.
Да и первые 20 лет, когда много ветеранов еще были живы, не отмечали этот день как праздник. Слишком велика была боль потерь.

polba 10 апреля 2018 | 21:16

vlad_sabbath: Да. Мы гордимся дедами, которые смогли задавить еврофашизм потеряв всего 27 миллионов человек, поскольку этот самый еврофашизм собирался уничтожить 300 миллионов.

poluputing 10 апреля 2018 | 20:55

olegleon: Коробит конечно, когда знаешь как Днепр дважды перекрывался горами трупов призванных полевыми военкоматами украинцев

brocer 10 апреля 2018 | 21:00

poluputing: Они бежали с оккупированных территорий? У вас логика есть? Или украинство осталось?

vlad_sabbath 10 апреля 2018 | 20:41

А что, танки будут репетировать парад на взлетной полосе??

snaker 10 апреля 2018 | 21:03

vlad_sabbath: А что, танки будут репетировать парад на взлетной полосе??
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Да нет, просто "Армада" на этот раз полетит. Завезли сверхлегкую фанеру.

punyoshohlai 10 апреля 2018 | 20:44

парада Победы 11-го и 13-го апреля

Потом 1,2,5,7,8,9 мая

ostanovka 10 апреля 2018 | 20:48

Кого на этот раз победили? Исис? Басмачей? Сионофашистов?

Парад в честь тотального идиотизма.
Деды на той стороне плюются.

alex_shvydky 10 апреля 2018 | 20:51

Когда уже это закончится??

bordij 10 апреля 2018 | 20:56

alex_shvydky: Скоро как только томогавки полетят а он ответит по эсминцу , так что парада не будет не успеют.

encopresis 10 апреля 2018 | 20:57

Остафьево! Авиаторы, итить вашу мать! И закрывать надо не некоторые на время, а все и навсегда. Ибо нехрен.

blindpew_33 10 апреля 2018 | 20:59

Они вообще охренели?!
Так заигрались в солдатики, что уже по полной программе нарушают жизнедеятельность целого мегаполиса.

navsegda 10 апреля 2018 | 21:00

А торжественный провоз вундервафли с ядрёным двигателем ожидается ?

stas_russkiy 10 апреля 2018 | 21:05

Во время репетиций этих парадов ВСЕГДА проводится репетиция похорон первых лиц. Только, естественно, не афишируется. Это, как напоминание...

nikolaysatin 10 апреля 2018 | 21:07

Уверен на 100%, что если бы парад 9 мая проходил восстановленными и действующими самолётами, танками и прочей техникой времён войны без ряженых в новенькую форму тех лет колонн переодетыхюв неё нынешних солдат Кремлёвского полка, было бы в 1000 раз интереснее и, главное, правильнее. Вот не надо этих Армат с Су-57!

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