Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Боссерт работал в администрации Трампа с первого дня. Он отвечал за борьбу с терроризмом и киберугрозами. Причина его отставки официально не названа.

Газета The Washington Post называет его «союзником» бывшего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, который недавно также ушел из Белого дома. Отставка Боссерта произошла через день после официального вступления в должность Джона Болтона, сменившего Макмастера.