Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Боссерт работал в администрации Трампа с первого дня. Он отвечал за борьбу с терроризмом и киберугрозами. Причина его отставки официально не названа.
Газета The Washington Post называет его «союзником» бывшего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, который недавно также ушел из Белого дома. Отставка Боссерта произошла через день после официального вступления в должность Джона Болтона, сменившего Макмастера.
Комментарии3
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olegleon 10 апреля 2018 | 20:42
"Причина его отставки официально не названа."
а неофициально он сказал "сейчас лучше быть подальше от Белого дома". он же спец по безопасности и знает когда надо "делать ноги" и не стать мишенью
ffonarshik 10 апреля 2018 | 20:44
Царь знает что делает!Блондины они вообще народ решительный.Разогонит скоро и Сенат и Конгресс.
sparky 10 апреля 2018 | 21:14
И в конце концов останется только один бессмертный. С твиттером наперевес.