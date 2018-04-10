Первый канал снял с эфира интервью Владимира Познера с бывшим министром обороны США Уильямом Пэрри
«Посчитали, что это неуместно из-за событий в Сирии», — сказал «Эху Москвы» сам ведущий.
Владимир Познер подчеркнул, что не считает случившееся политической цензурой.
Комментарии20
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olegleon 10 апреля 2018 | 20:37
а что такого в Сирии, что надо снимать с эфира интервью? или от этого что-то в Сирии изменится?
а может попросить Трампа подождать до окончания передачи
ura_123 10 апреля 2018 | 20:44
olegleon: Когда Позднер спросил Перри о Сирии,тот закурил сигару и похлопав позднера по плечу сказал "Мы вас в Сирии в рот выиграем,всеми 60-ю томагавками.Вас и Ассада!".
Вот за курение в прямом эфире и сняли программу с эфира))))
Курение убивает!
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 20:53
Правильно, никаких задушевных бесед с врагами России. Разговор возможен только с позиции силы.
anemon 10 апреля 2018 | 20:56
r88w556xl4: Была бы сила! Но, слава богу, - нет.
zularin12 10 апреля 2018 | 21:07
Министр обороны США в 1994-1997 годах Уильям Перри дал интервью журналу «Эксперт»: «Считаю, что решение о расширении НАТО было серьезной ошибкой. Я знал, что могут возникнуть серьезные политические последствия. Это один из важных факторов, который привел к ухудшению отношений.
У меня двоякое мнение насчет Крыма.Много лет назад была допущена ошибка, когда Советский Союз отдал Крым Украине. Тогда это ничего не значило, но после развала СССР ситуация изменилась и последствия такого решения стали ощутимыми. Это крупная военная база в Черном море. Можно понять и исторические причины, и соображения из области безопасности, которыми руководствовалась Россия, принимая решение о присоединении Крыма».
ura_123 10 апреля 2018 | 21:29
anemon: Осталась только позиция! Встающего с колен...
poluputing 10 апреля 2018 | 20:49
olegleon: дык зачем вам правда от Перри? Живите во лжи от Соловьёва. Только долго ли протянете, вот в чём вопрос. И кого и скольких за собой в бездну утянете?
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 20:53
При чем тут Сирия? Это ответ на санкции против Дерипаски. Уж какой получается: больше- то путинскому режиму ответить особо нечем.
sab171 10 апреля 2018 | 20:37
понятно, сказал-бы уж чем считает, может американская пропаганда пыталась на первый прорваться?
pepelklaasa 10 апреля 2018 | 20:43
Если это не цензура,тогда ЧТО?
na555 10 апреля 2018 | 21:20
pepelklaasa: Личная инициатива слуг власти. Раньше их называли активистами, а народе с..ками.
tanber 10 апреля 2018 | 20:45
Господи ну когда же этот старпер уйдет на пенсию! Слуга всех господ! Что он считает нам уже неинтересно!
glock09 10 апреля 2018 | 20:46
Извините, в Сирии Асад применил химическое оружие против населения. Или не применил. При чём здесь интервью на российском ТВ.
sg80g 10 апреля 2018 | 20:52
" Сергей Лавров пообещал, что будет добиваться поездки в Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия. В ОЗХО уже ответили согласием и начали обсуждать детали визита. В российской"
Это логично. Хватит вести расследования по хомевидео и презентациям. НО старая блять меркель думает иначе
"Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что считает доказательства примнения химического оружия «очень ясными». Она не видит смысла в проведении расследований для Берлина, который уже осудил атаку в Думе"
ura_123 10 апреля 2018 | 20:56
sg80g: Поездка экспертов в Думу,в Госдуму?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vip1707 10 апреля 2018 | 21:01
ura_123: К сожалению, нет.
gbborg 10 апреля 2018 | 20:53
Маразм авторитарности все крепчал на Руси в 19 -ом веке.
nichirin 10 апреля 2018 | 21:07
Какое-то мелкое пакостничество со стороны канала и его кураторов.
blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:26
Познер со свойственным ему мастерством опять проскочил между струйками.
Живи сто лет, мастодонт!
andreygo 10 апреля 2018 | 21:28
Ну какая же это цензура, канал сам решил снять передачу, сам снял.
Во когда в 90-е бизнесмены сами несли браткам дань, ну какой же это рекет. Сами ведь несли, по свободной доброй воле.