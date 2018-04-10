Премьер Дмитрий Медведев доложит Госдуме об абсолютно стабильной ситуации в экономике. Макроэкономические показатели, по его словам, находятся на должном уровне. Они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом, сказал глава правительства на встрече с Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что начался рост валового внутреннего продукта. На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач. «Низким является объем госдолга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться», — отметил Медведев.