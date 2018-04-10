Медведев доложит Госдуме об абсолютно стабильной ситуации в экономике
Премьер Дмитрий Медведев доложит Госдуме об абсолютно стабильной ситуации в экономике. Макроэкономические показатели, по его словам, находятся на должном уровне. Они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом, сказал глава правительства на встрече с Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что начался рост валового внутреннего продукта. На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач. «Низким является объем госдолга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться», — отметил Медведев.
Комментарии71
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timber_head 10 апреля 2018 | 20:45
"Все в порядке, падаю!" ("В бой идут одни старики").
erpetkur 10 апреля 2018 | 20:47
Этот уродец усидел таки.
navsegda 10 апреля 2018 | 21:02
erpetkur: новый кабмин будет сформирован после инаугурации , ставлю на Сечина
gригорьич 10 апреля 2018 | 20:48
А уточка? Уточка как?
roman_l Роман Филиппов 10 апреля 2018 | 20:49
Абсолютно абсолютная абсолютность
idaforever 10 апреля 2018 | 20:50
классика жанра - все хорошо, прекрасная маркиза
mercer57 10 апреля 2018 | 20:51
Айфончик свихнулся никак ?
piter_ug 10 апреля 2018 | 20:52
//Макроэкономические показатели, по его словам, находятся на должном уровне.//
И этот уровень - ниже плинтуса.
pyccokokc 10 апреля 2018 | 20:52
С удвоением ВВП не получилось, с федерализмом не получилось, дорог как не было, так и нет; газификация - по праздникам... Чечня, конкурирующая с Альпами, и Сколково, показывающее средний палец Силиконовой долине, приветствуют друг друга в одной и той же лубянской заднице...
orein51 10 апреля 2018 | 20:53
абс. пц.
snaker 10 апреля 2018 | 20:56
Стабильное отсутствие экономики приводит к стабильному положению отсутствующей экономики. "Все как Вы хотели, господин президент -царь-батюшка. Все как вы пожелали.
t_l_v 10 апреля 2018 | 20:56
Ну вот! Доложит, значица, милистивец. Что все абсолютно в порядке.
Мы то уж думали, как раз наоборот - кранты. Ошиблись, выходит.
А теперь то можно спокойно жить. ))
ivanov356 10 апреля 2018 | 20:59
Чегой-то он "всё хорошо, прекрасная маркиза", опять мультики с ракетами рисуем.
ohrjr 10 апреля 2018 | 21:00
Надо оставить его в премьерах, незаменимый...
blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:01
Понятно.
То есть дело совсем дрянь. :-(((
alena01 10 апреля 2018 | 21:04
Сложная задача у утковода...
Главное, не расколоться и не захохотать...
kail34 10 апреля 2018 | 21:05
Если это стабильная ситуация в экономике,то что же тогда не стабильная? Воробей сидит на заборе,откроет глаза-есть кот,закроет-нет кота ,откроет-закроет конец понятен...Блин! Спятили мы все вместе что ли?
bakero 10 апреля 2018 | 21:05
Конечно стабильно! Воронеж всё компенсирует!
=====
- За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае не мы...
https://m.youtube.com/watch?v=ffX3GG9RN8A
и Госдачу Тулеева тоже оплатят эти индейцы
https://m.youtube.com/watch?v=QRTtSNDzr4o
ladyirina 10 апреля 2018 | 21:12
Абсолютный дурак.
agamasat 10 апреля 2018 | 21:17
Нам уже настает стабилизец вот-вот.... В недалеком будущем будет еще лучше.
zhrv 10 апреля 2018 | 21:18
Видимо, посольство в Аргентине - это был не единственный канал...
malanoff 10 апреля 2018 | 21:20
Лоцман российской экономики Медведев , который даже и не догадывается , что она идет ко дну. Любой зевака это с берега видит и орет "Смените лоцмана". А вдоль российских дорог мертвые с косами стоят.
flyholander 10 апреля 2018 | 21:29
это было бы смешно,ой,как смешно, если бы не было так херово...