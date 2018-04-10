Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Е.Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Д.Евсюкова

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Елены Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Дениса Евсюкова. Она требовала отменить отказ Тверского суда в компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Женщина настаивает, что российский суд должен признать ответственность государства за преступление, совершенное в отношении нее Евсюковым.

В 2011 году судья отклонил иск к Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был «не при исполнении».

В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции «Царицыно» Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета «Остров» на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюкова приговорили к пожизненному лишению свободы.