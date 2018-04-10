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20:03, 10 апреля 2018

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Е.Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Д.Евсюкова

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Елены Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Дениса Евсюкова. Она требовала отменить отказ Тверского суда в компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Женщина настаивает, что российский суд должен признать ответственность государства за преступление, совершенное в отношении нее Евсюковым.

В 2011 году судья отклонил иск к Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был «не при исполнении».

В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции «Царицыно» Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета «Остров» на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюкова приговорили к пожизненному лишению свободы.

Комментарии

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polit_person 10 апреля 2018 | 20:13

Ну как не прискорбно, но суд прав. Этот клоун в милицейской фуражке и желтом галстуке не выполнял задач государства в этом супермаркете. Закон есть закон. Всю ответственность должен нести он. Отобрать у него все до нитки, оставить только тюремные трусы и отдать пострадавшей.

azatjan1 10 апреля 2018 | 20:18

polit_person: Если он не выполнял никаких задач, на кой черт ему в супермаркете табельное оружие? Почему не сдал пистолет после службы?

eniro 10 апреля 2018 | 20:35

azatjan1: Тайна русского бардака - велика есть.

zemljanka 10 апреля 2018 | 20:42

Будановы, евсюковы, стрелковы... одна школа... беззакония... кущевско-озерные...

vadimp 10 апреля 2018 | 21:09

azatjan1: вроде как не табельное, а "вещ док".

anti_zombitv 10 апреля 2018 | 20:19

Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был «не при исполнении». /// он просто уже был уволен задним числом когда начал весь бардак...впрочем как видимо в рашке - это сейчас в тренде или в ТРЫНДЕ...

alex_zen 10 апреля 2018 | 20:33

polit_person: Этот клоун в милицейской фуражке и желтом галстуке \\

Надо быть снисходительнее. Этот "клоун" помогал либерал-страдальцу Чичваркину плющить кровавого экспедитора Власкина, поэтому заслуживает поощрения.

olegleon 10 апреля 2018 | 20:16

пусть подаст на ООН. Россия же член ООН, а значит ООН несёт ответственность

nemez1 10 апреля 2018 | 20:16

Архангельская должна содержать евсюкова до удо или пока в неё не попадёт другой стрелок из мвд.

vadimp 10 апреля 2018 | 21:07

"поскольку в момент преступления он был «не при исполнении»."

И оружие добыл не при исполнении?

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