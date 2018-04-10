Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Е.Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Д.Евсюкова
Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Елены Архангельской, пострадавшей от стрельбы майора Дениса Евсюкова. Она требовала отменить отказ Тверского суда в компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Женщина настаивает, что российский суд должен признать ответственность государства за преступление, совершенное в отношении нее Евсюковым.
В 2011 году судья отклонил иск к Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был «не при исполнении».
В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции «Царицыно» Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета «Остров» на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюкова приговорили к пожизненному лишению свободы.
Комментарии10
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polit_person 10 апреля 2018 | 20:13
Ну как не прискорбно, но суд прав. Этот клоун в милицейской фуражке и желтом галстуке не выполнял задач государства в этом супермаркете. Закон есть закон. Всю ответственность должен нести он. Отобрать у него все до нитки, оставить только тюремные трусы и отдать пострадавшей.
azatjan1 10 апреля 2018 | 20:18
polit_person: Если он не выполнял никаких задач, на кой черт ему в супермаркете табельное оружие? Почему не сдал пистолет после службы?
eniro 10 апреля 2018 | 20:35
azatjan1: Тайна русского бардака - велика есть.
zemljanka 10 апреля 2018 | 20:42
Будановы, евсюковы, стрелковы... одна школа... беззакония... кущевско-озерные...
vadimp 10 апреля 2018 | 21:09
azatjan1: вроде как не табельное, а "вещ док".
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 20:19
Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был «не при исполнении». /// он просто уже был уволен задним числом когда начал весь бардак...впрочем как видимо в рашке - это сейчас в тренде или в ТРЫНДЕ...
alex_zen 10 апреля 2018 | 20:33
polit_person: Этот клоун в милицейской фуражке и желтом галстуке \\
Надо быть снисходительнее. Этот "клоун" помогал либерал-страдальцу Чичваркину плющить кровавого экспедитора Власкина, поэтому заслуживает поощрения.
olegleon 10 апреля 2018 | 20:16
пусть подаст на ООН. Россия же член ООН, а значит ООН несёт ответственность
nemez1 10 апреля 2018 | 20:16
Архангельская должна содержать евсюкова до удо или пока в неё не попадёт другой стрелок из мвд.
vadimp 10 апреля 2018 | 21:07
"поскольку в момент преступления он был «не при исполнении»."
И оружие добыл не при исполнении?