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20:02, 10 апреля 2018

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США. Он считает меры в отношении частного американского бизнеса нецелесообразными, так как он приносит сюда технологии и инвестиции.

«Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», — сказал экс-глава Минфина. Он также напомнил слова Владимира Путина на прошлом Петербургском международном экономическом форуме: «Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал», — отметил Кудрин.

Комментарии

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bozk 10 апреля 2018 | 20:04

Ответить то нечем

evgolius7 10 апреля 2018 | 20:06

bozk:
Импотенты...во всём импотенты.

zemljanka 10 апреля 2018 | 20:28

Хорошо, что не посадили Кудрина...

agriment 10 апреля 2018 | 20:42

zemljanka: 20:28 "Хорошо, что не посадили Кудрина.."

- А за что его сажать?, он ни за что не отвечал и не отвечает, если прокалывался либо сваливал на других. либо сам сваливал.... на более безопасное расстояние.

zemljanka 10 апреля 2018 | 20:49

agriment: не боится вякнуть...

agriment 10 апреля 2018 | 21:03

zemljanka: 20:42 "не боится вякнуть..."

- Так он "вякает" в унисон.

anti_zombitv 10 апреля 2018 | 20:15

провезти дуру симонян на Чайке по красной площади со вставленными в дупло всеми флагами вражеских держав одновременно !!!

brocer 10 апреля 2018 | 20:19

anti_zombitv: Для всех "симонянов" с ТВ всех стран, на этой площади места не хватит, и тем более флагов.

dorin1987 10 апреля 2018 | 20:25

bozk: Ваши слова успокаивают один Воронеж.

aydu64 10 апреля 2018 | 20:07

и что, даже патриотический хоровод не заводить, аля погадите сраные пиндосы?

ruthenocene 10 апреля 2018 | 20:09

Что за пораженческие настроения у экс-министра?! Надо отвечать! Асимметрично.
Можно язык Трампу показать, можно дулю. А можно вообще воспользоваться методами некоего зятя - помните частушку про тёщин дом и забор?:))

chernyij 10 апреля 2018 | 20:10

А какие есть варианты ответов он не огласил?

kinnlade 10 апреля 2018 | 20:12

Кудрина за яйца подвесить

efilika 10 апреля 2018 | 20:16

kinnlade: ну есть возможность самих себя подвесить. Когда мозга нет, это тяжело понять.

anna20869 10 апреля 2018 | 20:19

Вот грабили путинские дружки россиюшку безнаказанно целых 15 лет, и никто их не трогал. Россиянцев запугали и задурили, в европах и штатах все понимали, но не вмешивались и такой нейтралитет был бы до конца правления этой банды. Но какой бес толкнул в ребро лезть в международные дела с этим Крымом ,Украиной и Сирией? Теперь будет уже по другому, тихой жизни для них не будет, как и они нам устроят нищую жизнь. А ведь отвечать за их проделки тнарод не должен

sab171 10 апреля 2018 | 20:51

anna20869: отвечать будет тот кто наголосовал на 76%, народ здесь не причем.

aantipov067 10 апреля 2018 | 21:05

anna20869:\\\А ведь отвечать за их проделки тнарод не должен\\\

Всё, что делается Путиным- делается от имени российского народа, а значит
именно этот народ и должен отвечать, за все его проделки.

Свобода дорогой актив и не имея "валюты" ( в данном случае- решимости, бороться за свободу)- свободу не приобрести.

sasass 10 апреля 2018 | 20:21

Кудрявый прав пиндосывские санкции не так вредны для народа , а ответные санкции губительны для собственного народа в стократно раз ...

josepp 10 апреля 2018 | 20:22

И этот слизняк хотел быть премьер министром?

golovneli 10 апреля 2018 | 20:23

Странно. Надо бы обвалить доллар так, что им мало не показалось.

abuvgrobu 10 апреля 2018 | 20:23

Неудивительна ситуация в стране, в том числе и экономическая, если всё ещё раздаются хрюканья подобного рода "советников"..

vladimirgornitsky 10 апреля 2018 | 20:23

Если моська примет решение не лаять на слона, это будет вполне разумное решение. А соотношение экономик примерно такое и есть.

sir_charlie 10 апреля 2018 | 20:25

Кудрин - молодец, верен хозяевам и себе! )))
Но такой застенчивый - не предложил вложить ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ доходы России в долговые обязательства США (((

agriment 10 апреля 2018 | 20:36

sir_charlie:20:25 ".... ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ доходы России в долговые обязательства США ((( "

- Достаточно того, что вложил с 2006г. по 2017г. в американские депозитарные расписки/акции
от застенчивости, процентами не брезгует....

andy66 10 апреля 2018 | 20:25

самоубийцы внезапно решили не прыгать с моста )))
в Кремле появилась партия тех, кто хочет выжить ))

aantipov067 10 апреля 2018 | 20:30

Как же не отвечать на санкции, когда отвечать следует самым решительным образом и единственно адекватным ответом, может быть, только устранение причин в связи с которыми эти санкции были наложены.

srk2658lu 10 апреля 2018 | 20:33

Крокодил назад не ходит.
Путен без ответа не может.

student_ru_ru 10 апреля 2018 | 20:45

Ответить плохо и не ответить плохо. Ну и дурни. Сами себя загнали.

mamiluk 10 апреля 2018 | 20:48

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США...
________________
Не-е...гопота обязательно ответит...иначе подумают,что слабаки..."Воронежу" и птицефермам напрячься!...

sab171 10 апреля 2018 | 20:49

Леша забыл добавить "а вот наши технологии и инвестиции в США останавливаем, с понедельника".

viktorova 10 апреля 2018 | 20:56

«Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал», — отметил Кудрин.//

Что первый раз что-ли?

blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:10

«Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал»
Я просто плакаю и рыдаю. Какая щепетильность, какая кристальная честность! Ну кто еще из мировых лидеров сравнится в этом с нашим?

agriment 10 апреля 2018 | 21:28

blindpew_33: 21:10 "Какая щепетильность, какая кристальная честность!"

- Скорее, их же дети им уже разъяснили доходчиво ху из ху из –за океана.
в Америке не только дети, внуки Лаврова и Родниной,
да и фонд "Золотая корона" и "российские" институты в США дают о себе знать.

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