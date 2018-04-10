Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США
Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США. Он считает меры в отношении частного американского бизнеса нецелесообразными, так как он приносит сюда технологии и инвестиции.
«Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», — сказал экс-глава Минфина. Он также напомнил слова Владимира Путина на прошлом Петербургском международном экономическом форуме: «Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал», — отметил Кудрин.
Комментарии33
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bozk 10 апреля 2018 | 20:04
Ответить то нечем
evgolius7 10 апреля 2018 | 20:06
bozk:
Импотенты...во всём импотенты.
zemljanka 10 апреля 2018 | 20:28
Хорошо, что не посадили Кудрина...
agriment 10 апреля 2018 | 20:42
zemljanka: 20:28 "Хорошо, что не посадили Кудрина.."
- А за что его сажать?, он ни за что не отвечал и не отвечает, если прокалывался либо сваливал на других. либо сам сваливал.... на более безопасное расстояние.
zemljanka 10 апреля 2018 | 20:49
agriment: не боится вякнуть...
agriment 10 апреля 2018 | 21:03
zemljanka: 20:42 "не боится вякнуть..."
- Так он "вякает" в унисон.
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 20:15
провезти дуру симонян на Чайке по красной площади со вставленными в дупло всеми флагами вражеских держав одновременно !!!
brocer 10 апреля 2018 | 20:19
anti_zombitv: Для всех "симонянов" с ТВ всех стран, на этой площади места не хватит, и тем более флагов.
dorin1987 10 апреля 2018 | 20:25
bozk: Ваши слова успокаивают один Воронеж.
aydu64 10 апреля 2018 | 20:07
и что, даже патриотический хоровод не заводить, аля погадите сраные пиндосы?
ruthenocene 10 апреля 2018 | 20:09
Что за пораженческие настроения у экс-министра?! Надо отвечать! Асимметрично.
Можно язык Трампу показать, можно дулю. А можно вообще воспользоваться методами некоего зятя - помните частушку про тёщин дом и забор?:))
chernyij 10 апреля 2018 | 20:10
А какие есть варианты ответов он не огласил?
kinnlade 10 апреля 2018 | 20:12
Кудрина за яйца подвесить
efilika 10 апреля 2018 | 20:16
kinnlade: ну есть возможность самих себя подвесить. Когда мозга нет, это тяжело понять.
anna20869 10 апреля 2018 | 20:19
Вот грабили путинские дружки россиюшку безнаказанно целых 15 лет, и никто их не трогал. Россиянцев запугали и задурили, в европах и штатах все понимали, но не вмешивались и такой нейтралитет был бы до конца правления этой банды. Но какой бес толкнул в ребро лезть в международные дела с этим Крымом ,Украиной и Сирией? Теперь будет уже по другому, тихой жизни для них не будет, как и они нам устроят нищую жизнь. А ведь отвечать за их проделки тнарод не должен
sab171 10 апреля 2018 | 20:51
anna20869: отвечать будет тот кто наголосовал на 76%, народ здесь не причем.
aantipov067 10 апреля 2018 | 21:05
anna20869:\\\А ведь отвечать за их проделки тнарод не должен\\\
Всё, что делается Путиным- делается от имени российского народа, а значит
именно этот народ и должен отвечать, за все его проделки.
Свобода дорогой актив и не имея "валюты" ( в данном случае- решимости, бороться за свободу)- свободу не приобрести.
sasass 10 апреля 2018 | 20:21
Кудрявый прав пиндосывские санкции не так вредны для народа , а ответные санкции губительны для собственного народа в стократно раз ...
josepp 10 апреля 2018 | 20:22
И этот слизняк хотел быть премьер министром?
golovneli 10 апреля 2018 | 20:23
Странно. Надо бы обвалить доллар так, что им мало не показалось.
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 20:23
Неудивительна ситуация в стране, в том числе и экономическая, если всё ещё раздаются хрюканья подобного рода "советников"..
vladimirgornitsky 10 апреля 2018 | 20:23
Если моська примет решение не лаять на слона, это будет вполне разумное решение. А соотношение экономик примерно такое и есть.
sir_charlie 10 апреля 2018 | 20:25
Кудрин - молодец, верен хозяевам и себе! )))
Но такой застенчивый - не предложил вложить ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ доходы России в долговые обязательства США (((
agriment 10 апреля 2018 | 20:36
sir_charlie:20:25 ".... ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ доходы России в долговые обязательства США ((( "
- Достаточно того, что вложил с 2006г. по 2017г. в американские депозитарные расписки/акции
от застенчивости, процентами не брезгует....
andy66 10 апреля 2018 | 20:25
самоубийцы внезапно решили не прыгать с моста )))
в Кремле появилась партия тех, кто хочет выжить ))
aantipov067 10 апреля 2018 | 20:30
Как же не отвечать на санкции, когда отвечать следует самым решительным образом и единственно адекватным ответом, может быть, только устранение причин в связи с которыми эти санкции были наложены.
srk2658lu 10 апреля 2018 | 20:33
Крокодил назад не ходит.
Путен без ответа не может.
student_ru_ru 10 апреля 2018 | 20:45
Ответить плохо и не ответить плохо. Ну и дурни. Сами себя загнали.
mamiluk 10 апреля 2018 | 20:48
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США...
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Не-е...гопота обязательно ответит...иначе подумают,что слабаки..."Воронежу" и птицефермам напрячься!...
sab171 10 апреля 2018 | 20:49
Леша забыл добавить "а вот наши технологии и инвестиции в США останавливаем, с понедельника".
viktorova 10 апреля 2018 | 20:56
«Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал», — отметил Кудрин.//
Что первый раз что-ли?
blindpew_33 10 апреля 2018 | 21:10
«Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал»
Я просто плакаю и рыдаю. Какая щепетильность, какая кристальная честность! Ну кто еще из мировых лидеров сравнится в этом с нашим?
agriment 10 апреля 2018 | 21:28
blindpew_33: 21:10 "Какая щепетильность, какая кристальная честность!"
- Скорее, их же дети им уже разъяснили доходчиво ху из ху из –за океана.
в Америке не только дети, внуки Лаврова и Родниной,
да и фонд "Золотая корона" и "российские" институты в США дают о себе знать.