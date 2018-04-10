Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США...

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США. Он считает меры в отношении частного американского бизнеса нецелесообразными, так как он приносит сюда технологии и инвестиции.

«Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», — сказал экс-глава Минфина. Он также напомнил слова Владимира Путина на прошлом Петербургском международном экономическом форуме: «Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал», — отметил Кудрин.