- "Банк России может начать продавать валюту на рынке для сохранения финансовой стабильности"

Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он подчеркнул, что все инструменты есть. Будут ли они применяться, зависит от ситуации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.

Как ранее стало известно, из-за новых ограничительных мер российские миллиардеры потеряли более 17-ти миллиардов долларов. При этом российский рубль резко снизился на московской бирже. Сегодня курс евро на пике впервые за два года превышал 78 рублей. Доллар перевалил за отметку 63.