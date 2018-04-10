Банк России может начать продавать валюту на рынке для сохранения финансовой стабильности
Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он подчеркнул, что все инструменты есть. Будут ли они применяться, зависит от ситуации.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.
Как ранее стало известно, из-за новых ограничительных мер российские миллиардеры потеряли более 17-ти миллиардов долларов. При этом российский рубль резко снизился на московской бирже. Сегодня курс евро на пике впервые за два года превышал 78 рублей. Доллар перевалил за отметку 63.
Комментарии23
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tag188 10 апреля 2018 | 20:04
Сегодня курс евро на пике впервые за два года превышал 78 рублей. Доллар перевалил за отметку 63.
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Причем доллар растет при растущей нефти.
А это значит, сбылась давняя мечта патриотов -- рубль отвязался от нефти!
Первый прорыв Путина!
meister_luvin 10 апреля 2018 | 20:05
tag188:
значит надо покупать будет. Пока не поздно
brocer 10 апреля 2018 | 20:07
meister_luvin: В Северной Корее разрешена валюта? Лучше гречку мешками покупайте, пока она есть в магазинах.
meister_luvin 10 апреля 2018 | 20:10
brocer: brocer: хозяева гречки будут принимать валюту с удовольствием
brocer 10 апреля 2018 | 20:13
meister_luvin: За рубли покупайте. С ним кстати все норм будет, но если переживаете, то только гречка, или лавровый лист.
meister_luvin 10 апреля 2018 | 20:16
brocer: если такой совет дает "Иностра́нный аге́нт", то надо паториотам России поступать наоборот. Иностра́нный аге́нт хорошего россиянам пожелать не может
brocer 10 апреля 2018 | 20:26
meister_luvin: Правильная мысль кстати. Делайте наоборот патриоты Путина. ))
tvitov66 10 апреля 2018 | 20:27
Царёк ещё на трон не залез, а стабильности уже нет
kottigr1 10 апреля 2018 | 20:15
meister_luvin: Валюту имеет смысл скупать, если у Вас есть возможность выезжать за пределы РФ и там её тратить или если Вы имеете возможность перекинуть валюту за бугор на счет через криптовалюты.. Если же подобной возможности нет, то лучше на свободные деньги приобретать импортные качественные товары длительного пользования. Ну и если сумма сбережений не очень большая, то имеет смысл приобрести АК и ведро патрон.
meister_luvin 10 апреля 2018 | 20:18
kottigr1: kottigr1:
про АК это жестокий совет
zemljanka 10 апреля 2018 | 20:24
"Поздно метаться..."
brocer 10 апреля 2018 | 20:28
kottigr1: Веревка с мылом, вот набор патриота Путина. А вы по АК....
yazva_sibirskaya 10 апреля 2018 | 20:39
meister_luvin: умные продают. Дураки покупают... Что потом с ними делать будете, когда курс упадет снова? А он упадет, как только эти два дурака опомнятся и перестанут играть в войнушку. А они опомнятся. Скорее всего, шлепнут Асада.
brocer 10 апреля 2018 | 20:11
tag188: Это значит только одно. Будут падать из окон тела спекулянтов (особо тупых). Собственно на одном этом можно отбить все потери миллиардов. ) Что они и собираются сделать. Это про нефть... для непонятливых.
olegleon 10 апреля 2018 | 20:12
tag188: отвязался от нефти и привязался к алюминию.
bozk 10 апреля 2018 | 20:07
Стабильно будит как на кладбище
koleg197 10 апреля 2018 | 20:09
куплю млрд.гривен,недорого
ostrov_ok 10 апреля 2018 | 20:16
koleg197: куплю млрд.гривен,недорого
заплатишь чем, почкой?
sasass 10 апреля 2018 | 20:27
Ощущение такое , что Россию будут бить санкциями - пока не утопят...
income 10 апреля 2018 | 20:31
Может, начнет. А может, уже давно начал.
cedegrinn 10 апреля 2018 | 20:35
Как теперь разрядить ситуащию, "отползти", да еще и лица не потерять?
Удастся ли нам ? Сомневаюсь...
brocer 10 апреля 2018 | 20:38
cedegrinn: Путин на колени станет, но с достоинством, достойного Великого Солнца Нации и его мафии. Не для того они душу продали, чтоб оплату потерять.
zhrv 10 апреля 2018 | 21:20
- "Банк России может начать продавать валюту на рынке для сохранения финансовой стабильности"
Кому, они новости то читают?!