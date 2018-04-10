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20:00, 10 апреля 2018

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил вероятности военного столкновения России и США

Москва, по его словам, адекватно ответит в случае нанесения Вашингтоном и его союзниками ударов по Сирии.

Шаманов подчеркнул, что речь идет только об обычных вооружениях. Ядерные ракеты пока не рассматриваются.

О том, что США приступили к подготовке почвы для нанесения удара по Сирии в ответ на примененное в городе Дума химоружие, писала ранее газета «Уолл-стрит Джорнел». В Дамаске и Москве факт химатаки отрицают.

Сегодня президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры обоих государств осудили жестокое презрение к человеческой жизни со стороны Башара Асада и договорились не допускать дальнейшего использования химического оружия.

Комментарии

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grizzlybear 10 апреля 2018 | 20:52

Трамп - не воин, он - делец и игрок. Так что ничего он не будет делать. К берегам Кореи он уже оправлял свой флот: постоял и ушел. Интриги и санкции - это его, а вступать в военный конфликт с ядерной державой ему бабушка не велела. Мало ли, что нас замкнет, слетит или собьется?!
Если, конечно, он не является латентным апологетом радикального ислама.

navsegda 10 апреля 2018 | 20:57

grizzlybear: Короткая память ? Девичья ?) 7 апреля прошлого года 59 крылатых ракет были выпущены по Сирии этим самым Трампом

grizzlybear 10 апреля 2018 | 21:31

navsegda:
Это когда по сирийскому аэродрому? Тогда американцы предупредили всех , "чтобы как бы чего не вышло" потом?

goshan31 10 апреля 2018 | 21:03

grizzlybear: ни хрена ты слова пружинишь!.., апологет, латентный,.., да и психологии- Карузо!

goshan31 10 апреля 2018 | 20:53

Хватит уже эти страшилки распространять , идиот!

ohrjr 10 апреля 2018 | 20:54

Голубой берет мозоль натер изнутри? Это не кирпичи об голову бить...

piter_ug 10 апреля 2018 | 20:56

«Битому неймется».
Конечно, эта шобла хочет реванша за недавний разгром.
Но опять же народная мудрость гласит: «не за то отец сына бил, что тот в карты сел играть, а за то, что сел отыгрываться».

nikto_nikak 10 апреля 2018 | 20:59

Товарища Шаманова нада спасать - лечить....

nichirin 10 апреля 2018 | 21:00

Only in his wet dreams.

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