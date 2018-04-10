Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил вероятности военного столкновения России и США

Москва, по его словам, адекватно ответит в случае нанесения Вашингтоном и его союзниками ударов по Сирии.

Шаманов подчеркнул, что речь идет только об обычных вооружениях. Ядерные ракеты пока не рассматриваются.

О том, что США приступили к подготовке почвы для нанесения удара по Сирии в ответ на примененное в городе Дума химоружие, писала ранее газета «Уолл-стрит Джорнел». В Дамаске и Москве факт химатаки отрицают.

Сегодня президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры обоих государств осудили жестокое презрение к человеческой жизни со стороны Башара Асада и договорились не допускать дальнейшего использования химического оружия.