Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил вероятности военного столкновения России и США
Москва, по его словам, адекватно ответит в случае нанесения Вашингтоном и его союзниками ударов по Сирии.
Шаманов подчеркнул, что речь идет только об обычных вооружениях. Ядерные ракеты пока не рассматриваются.
О том, что США приступили к подготовке почвы для нанесения удара по Сирии в ответ на примененное в городе Дума химоружие, писала ранее газета «Уолл-стрит Джорнел». В Дамаске и Москве факт химатаки отрицают.
Сегодня президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры обоих государств осудили жестокое презрение к человеческой жизни со стороны Башара Асада и договорились не допускать дальнейшего использования химического оружия.
Комментарии125
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grizzlybear 10 апреля 2018 | 20:52
Трамп - не воин, он - делец и игрок. Так что ничего он не будет делать. К берегам Кореи он уже оправлял свой флот: постоял и ушел. Интриги и санкции - это его, а вступать в военный конфликт с ядерной державой ему бабушка не велела. Мало ли, что нас замкнет, слетит или собьется?!
Если, конечно, он не является латентным апологетом радикального ислама.
navsegda 10 апреля 2018 | 20:57
grizzlybear: Короткая память ? Девичья ?) 7 апреля прошлого года 59 крылатых ракет были выпущены по Сирии этим самым Трампом
grizzlybear 10 апреля 2018 | 21:31
navsegda:
Это когда по сирийскому аэродрому? Тогда американцы предупредили всех , "чтобы как бы чего не вышло" потом?
goshan31 10 апреля 2018 | 21:03
grizzlybear: ни хрена ты слова пружинишь!.., апологет, латентный,.., да и психологии- Карузо!
goshan31 10 апреля 2018 | 20:53
Хватит уже эти страшилки распространять , идиот!
ohrjr 10 апреля 2018 | 20:54
Голубой берет мозоль натер изнутри? Это не кирпичи об голову бить...
piter_ug 10 апреля 2018 | 20:56
«Битому неймется».
Конечно, эта шобла хочет реванша за недавний разгром.
Но опять же народная мудрость гласит: «не за то отец сына бил, что тот в карты сел играть, а за то, что сел отыгрываться».
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 20:59
Товарища Шаманова нада спасать - лечить....
nichirin 10 апреля 2018 | 21:00
Only in his wet dreams.