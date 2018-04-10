Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в столичном регионе

В Москве ожидается сильный ветер, дождь и даже мокрый снег, а также резкое понижение температуры. Это связано с прохождением по территории региона холодного атмосферного фронта.

Этой ночью температура может опуститься до нуля градусов, а в ночь на четверг – до минус 2-х.