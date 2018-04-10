Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в столичном регионе
В Москве ожидается сильный ветер, дождь и даже мокрый снег, а также резкое понижение температуры. Это связано с прохождением по территории региона холодного атмосферного фронта.
Этой ночью температура может опуститься до нуля градусов, а в ночь на четверг – до минус 2-х.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivar1964 10 апреля 2018 | 19:57
Чем ответит Россия природе за такую провокацию?
pulalala 10 апреля 2018 | 20:20
Санта Клаус прикинулся дедом морозом и нагло вторгся в пределы.
ДОКОЛЕ!!!!