Россиянам предлагают самостоятельно позаботиться о достойной пенсии, а не рассчитывать только на государство
По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем, сказал министр на конференции в Высшей школе экономики. По его словам, России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства.
Комментарии68
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vot_eto_da 10 апреля 2018 | 20:02
России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства
.........
Которые в очередной раз будут государством заморожены
Щас все в очередь к морозильнику выстроятся
alexeyn2 10 апреля 2018 | 20:02
Силуанов, ты мне верни только все деньги, которые я в пенсионный фонд заплатил и я позабочусь о себе сам. Я нахрена туда столько денег перечислил?
uhovostro 10 апреля 2018 | 20:08
alexeyn2: Короче, вы и пенсию сами себе начисляйте, и лечитесь сами, и льготы сами себе создавайте и хороните себя тоже сами. "Вера Николаевна, - сама, сама, сама, сама!..." (с)
plidurok Андрей Филимонов 10 апреля 2018 | 20:24
uhovostro: Не забывайте только сыновей в армию отправлять. Да и то, теперь они сами должны туда в очередь выстроится.
alexisgross_042018 10 апреля 2018 | 20:02
С одной стороны Силуанов грит здравые вещи 4)) Как это работает в НОРМАЛЬНЫХ странах - часть пенсии складывается в кубышку, а часть отдается в управление частным пенсионным фондам. Которые вкладывают ваши средства в долгую - под маленький но стабильный процент. В Рф есть такой инструмент ? Я уже не говорю о количестве людей оформленных на белую зарплату ;)) А если еще учесть - что практически ни один рашкованин понятия не имеет о структуре и объеме своих налоговых отчислений ;))
agriment 10 апреля 2018 | 20:17
alexisgross_042018: 20:02 "...Силуанов грит здравые вещи "
- Он только грит "здравые вещи" , а делает, с точностью до наоборот...
sasass 10 апреля 2018 | 20:03
Власть зариться на пенсию и лязгает зубами - обжоры все готовы съесть...
nns33 10 апреля 2018 | 20:29
sasass:Более 23 млн. живёт за чертой бедности. С чего они должны собрать себе деньги. А если кто-то и скопит,то инфляция всё обнулит. Они понимают,что предлагают?
cedegrinn 10 апреля 2018 | 20:40
nns33
Очень хорошо они понимают.
Денег нет.
Для начала увеличат уже летом пенсионный возраст.:
heff 10 апреля 2018 | 20:05
Не, я не понЯл, а Воронеж-то бомбить будем?
sborisych 10 апреля 2018 | 20:06
государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем, сказал министр
===
Вроде не дурак, но быдто не знает, что в стране относительно "стабильно" работают тока налоглвая и коррупционная системы..
greeg1 10 апреля 2018 | 20:10
Силуанов. А то люди дураки. У вас в Минфине каждый год то дефолт, то реформа, то кризис, то денег нет, но вы держитесь. Разве можно в таких условиях копить на пенсию что бы потом по заграницам ездить?
alexander25101977 10 апреля 2018 | 20:22
Да вообще откажитесь выплачивать по всем пенсионным обязательствам. Пусть россияне сами выкручиваются. Это их старость, их проблемы. Сейчас ведь не до россиян. Вернее ,сейчас ведь не до пенсий. Вон еврейки-дерипаски всякие разоряются на глазах - сейчас их нужно обеспечить, чтоб не лишились яхт с рыбками. По фиг на россиян-то. Пусть в чулках под матрасами складывают. Излишки свои. А шоб о пенсии не думалось славному лилипутину нужно подписать закон об увеличении пенсионного возраста. Только лет до 80.
sadda 10 апреля 2018 | 20:23
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди.
А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
sadda 10 апреля 2018 | 20:26
Можно подумать от Силуанова что-то зависит. Он лишь озвучивает то что хочет Путин, но предпочитает сам об этом не говорить.
zurrog_ 10 апреля 2018 | 20:27
Да на ваше воровское государство никто и не рассчитывает. Из тех, кто хотя бы умнее собаки.
oneoretwo 10 апреля 2018 | 20:30
дурбаланов, ежели все пенсионеры только плюнут - в прямом смысле - в твою сторону, вы утонете вместе с кремлем...
srk2658lu 10 апреля 2018 | 20:35
Какой электорат потеряют, вашу мать!
prade 10 апреля 2018 | 20:55
Один вопрос: из чего откладывать будущую пенсию, если заработанное на сегодняшний жизнь не хватает?