Россиянам предлагают самостоятельно позаботиться о достойной пенсии, а не рассчитывать только на государство

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем, сказал министр на конференции в Высшей школе экономики. По его словам, России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства.