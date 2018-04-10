Тверской суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста фигуранта «кокаинового дела» Али Абянова на три месяца
Тверской суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста фигуранта «кокаинового дела» Али Абянова на три месяца — до 12 июля. Как сообщает РБК, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако судья посчитала основания обвинения достаточными. Абянова, а также других фигурантов дела Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова 5 апреля перевели из столичного СИЗО-5 в спецблок изолятора «Матросская тишина».
Комментарии1
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ura_123 10 апреля 2018 | 19:55
Эти трое кто? Пилоты самолёта или грузчики аэропорта?