Тверской суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста фигуранта «кокаинового дела» Али Абянова на три месяца — до 12 июля. Как сообщает РБК, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако судья посчитала основания обвинения достаточными. Абянова, а также других фигурантов дела Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова 5 апреля перевели из столичного СИЗО-5 в спецблок изолятора «Матросская тишина».